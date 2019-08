Voda z igelitu a šplouchání z reproduktoru. Zrušené lázně v Jablonci se o víkendu otevřely lidem

V Jablonci nad Nisou o víkendu zpřístupnili více než dvě desetiletí zavřené lázně. Zanedbaný objekt obsadili umělci, řemeslníci a kreativci, kteří chtěli veřejnosti ukázat, jak by bylo možné prostor i sousední Tyršovy sady a řeku Nisu využít. Jablonec nad Nisou 18:45 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nádech pro lázně není poslední akcí, který spolek ArtproProstor v budově lázní chystá. | Foto: Jiří Jelínek

Akci Nádech pro lázně uspořádal spolek ArtproProstor, který se o využití bývalých lázní snaží už několik let. Na sobotní akci si lidé mohli prohlédnout pozůstatky honosné vnitřní secesní výzdoby a prohlédnout vystavená výtvarná díla, která pro potřeby této akce vytvořilo několik umělců.

Například do někdejšího bazénu se alespoň v náznaku vrátila voda. Výtvarnice Kati Linek hladinu vytvořila z igelitu, pod který lidé mohli vejít a zaposlouchat se do šplouchání vody. „Aby se to hodilo do Jablonce, tak jsem to taky natáčela v bazénu v Jablonci, jako ve fungujícím,“ vysvětlila vznik díla Kati Linek.

Nádech pro lázně není poslední akcí, který spolek ArtproProstor v budově lázní chystá. V sobotu 17. srpna se tam představí audiovizuální projekt Monumentum Lenky Dusilové & VJ Aeldry. „Zatím tu mohou být jen občasné akce, ale chceme to co nejvíce využívat a upozornit na špatný stav budovy a dál s tím pohnout,“ řekla Anna Strnadová ze spolku ArtproProstor.

Historie Lázně v centru Jablonce postavili v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Hemmricha. Ten je jako autor podepsán například i pod budovou lázní v Novém Městě pod Smrkem, navrhl také kostel v nedaleké Loučné a rozhledny na Černé Studnici, Bramberku a v Proseči. Lázně byly jednou z prvních větších budov, jejichž výstavbu tehdy Jablonec financoval. Jejich současnou podobu ale výrazně poznamenaly necitlivé úpravy v 60. letech, budova tehdy přišla o secesní prvnky na fasádě. Mnohé původní prvky jako okna, dveře nebo dlažby se ale zachovaly. Od vybudování moderního bazénu v 80. letech lázně lidé přestávali využívat, k jejich uzavření došlo v půli 90. let.

Spolek měl už v minulosti objekt od města pronajatý, před dvěma lety se veškeré akce zastavily kvůli špatné statice. Nový posudek ale ukázal, že situace není tak špatná a objekt je možné využívat. „Provedli jsme tu i nějaké zvukové zkoušky, protože hrozilo, že bude při koncertech opadávat omítka ze stropu,“ dodala Strnadová.

Akci doprovázely také koncerty v nedalekých Tyršových sadech. Některé plány budoucího využití lázní počítají na propojení právě s tímto parkem.

„Buďto se všichni ve vedení města shodneme na jednom dokonalém konceptu budoucího využití a najdeme nějakou obrovskou sumu peněz, která to jednorázově opraví. Anebo budeme do toho jako město investovat spíše po menších částech, a kvalitu a úspěch možného využití budeme ověřovat v procesu,“ uvedl náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík z Pirátské strany.

První z akcí, která toto umožní, je plánované napojení objektu na kanalizaci. Ta se bude opravovat v sousední Liberecké ulici. Současné normy už totiž s vypouštěním do vedle tekoucí řeky nepočítají.