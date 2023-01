Jeho soch se dotýkal samotný Daniel Craig. Sklář Pačinek popisuje práci pro film Glass Onion

O tomto víkendu si pokračování úspěšné detektivky režiséra Riana Johnsona Na nože s podtitulem Glass Onion odneslo hned dvě ceny americké filmové kritiky. Hvězdně obsazená komedie v hlavní roli s Danielem Craigem oslavuje kromě jiného také sklo – i proto název „skleněná cibule“.

Kromě herců tak v detektivce hrají hlavní roli desítky nepřehlédnutelných křišťálových soch. Jejich autorem je český umělec Jiří Pačinek ze sklářské hutě v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku.

„V jednu chvíli jsem říkal, Johny, ty jsi ze mě normálně vytáhl všechny moje techniky a zkušenosti, který jsem si nastřádal za celý svůj sklářský život! A on mi na to odpověděl: ‚Hele, to já umím!‘“ říká se smíchem Jiří Pačinek, který se konečně může po více než roce pochlubit svojí prací pro Hollywood. Podle smlouvy bylo totiž nutné dodržet přísné informační embargo.

Chvála internetu

Zmiňovaný „Johny“ není nikdo jiný než filmový designér John Dexter. Ten mimo jiné stojí za výpravou Hvězdných válek, Pána prstenů nebo Pirátů z Karibiku a je také dlouholetým spolupracovníkem amerického režiséra Tima Burtona. Jeho cesta do sklářské huti na Českolipsku, která je oblíbeným výletním místem, byla v podstatě úplně jednoduchá.

„Přišel na nás tak, že když měli poradu, tak režisér řekl, že potřebuje do filmu skleněné sochy. A už nevím kdo, ale někdo vykřikl něco v tom smyslu, že když sklo, tak české. Někdo to hned zadal do vyhledávače a naše firmička vyjela hned mezi prvními. Když ta asistentka rozklikla naše stránky, tak Johny prý zbystřil a zvolal: ‚Tohle je ono!‘ No a v podstatě hned nám volali. Bylo to hrozně rychlý,“ popisuje malý severočeský zázrak Jiří Pačinek. Dvoumilionová nabídka od Hollywoodu totiž přišla v době pandemie a firma byla na pokraji krachu.

John Dexter do huti přijel poprvé v létě roku 2021 a podle Pačinka se téměř sedmdesátiletému zkušenému výtvarníkovi otevřel úplně nový svět.

„Se sklem nikdy neměl zkušenosti, takže on z toho byl nadšený jako malé dítě a vlastně si celý ten proces užíval spolu s námi. Do Ameriky posílal fotky a videa z výroby. No a ti byli tak nadšení, že místo dvaceti kusů jsme jich nakonec dělali více než šedesát,“ popisuje český sklář.

V Kunratické sklárně tak postupně z křišťálu vzniklo ženské torzo, květina, hlava psa, váza složená z bublin jakoby vytvořených dětským bublifukem, busta zvláštního muže a další objekty. Z toho některé vážily až 30 kilogramů. Sklářský mistr Pačinek a jeho tým zvládal dělat i dvě sochy denně a nakonec tak dokázali vše vytvořit během jediného měsíce.

Velký třesk

Poslední třetina filmu se odehrává v kulisách Pačinkových plastik, po kterých nakonec zůstane jen velká hromada střepů. Kvůli závěrečné scéně vznikly polymerové kopie, aby se herci nezranili.

Filmová zakázka ale přinesla mnohem víc než peníze. Jeden nejvýznamnějších filmových uměleckých designérů John Dexter se do Kunratic u Cvikova několikrát vrátil. Nejprve na svatbu Pačinkova syna Jiřího a pak na Vánoce, kdy vyprávěl historky z natáčení.

Zatím to tedy vypadá, že spolupráce českého skláře a hollywoodského výtvarníka nekončí, a těšit se můžeme třeba i na výstavu, kde budeme moci sochy z filmu Glass Onion vidět na vlastní oči.