Jihlava bude žít současným cirkusem. Festival Fun fatale začne vystoupením na továrním komíně

V Jihlavě začíná festival Fun fatale. V nadcházejících dnech vystoupí v krajském městě jedenáct reprezentantek současného cirkusu z Česka i ze zahraničí. Festival odstartuje úterní představení s názvem Komín. A jak název napovídá, performerky vystoupení předvedou přímo na továrním komíně.

Jihlava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

V Jihlavě začíná festival Fun fatale

V Jihlavě začíná festival Fun fatale | Foto: Tereza Pešoutová | Zdroj: Český rozhlas

Každý komín má trochu jiný tvar, šířku, výšku i různé prvky. Pro diváky úterního představení s názvem Komín není připravený pouze vizuální zážitek, ale také informativní zvuková složka.

Přehrát

00:00 / 00:00

V Jihlavě začíná festival Fun Fatale aneb ženy v cirkuse, cirkus v ženách

„Choreografie se vždycky přizpůsobuje danému komínu, takže proto tady jsme o den dřív, abychom si tenhle komín mohli tak nějak jako osahat a zkusit, jak se to chová. Tohle je na představení opravdu zajímavé, že každé představení je jiné,“ vysvětluje pro Český rozhlas Vysočina performeka Veronika Smolková.

„Diváci sedí v plážových lehátkách, mají na uších sluchátka a do nich jim zvukař pouští audio dokument, který jsme k představení vyrobili. V tom se dozvíte o tom, jak se komíny stavěly, proč se komíny stavěly a proč se teď bourají, případně, co se dělá s komíny, které chceme zachovat,“ doplňuje druhá performerka Eliška Brtnická.

Důležitou součástí týmu je podle Brtnické také zavěšovací technik, právě ten na každý komín vylézá jako první a pro umělce instaluje různé bezpečnostní prvky.

2:29

‚Chceme udělat z dětí hvězdy.‘ Zdravotní klauni pomáhají malým pacientům překonat těžká období

Číst článek

„Vždycky řešíme nové problémy, třeba tady je komín zastřešený, takže se kvůli tomu bude muset i trochu upravit představení, protože není možné vlézt dovnitř do komína,“ popisuje přípravné práce technik Marek Štika

Performance komín je vůbec prvním číslem letošního festivalu Fun fatale. Další představení budou tento týden k vidění v celé Jihlavě.

Diváci budou moci podle Elišky Brtnické zhlédnout řadu tanečních, gymnastických a akrobatických představení, včetně celosvětové premiéry performance frekvence akrobatky Bětky Tiché, která kombinuje umělecké vystoupení s technologií monitorující tělesné funkce.

Tereza Pešoutová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Kultura

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme