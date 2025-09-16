Jihlava bude žít současným cirkusem. Festival Fun fatale začne vystoupením na továrním komíně
V Jihlavě začíná festival Fun fatale. V nadcházejících dnech vystoupí v krajském městě jedenáct reprezentantek současného cirkusu z Česka i ze zahraničí. Festival odstartuje úterní představení s názvem Komín. A jak název napovídá, performerky vystoupení předvedou přímo na továrním komíně.
Každý komín má trochu jiný tvar, šířku, výšku i různé prvky. Pro diváky úterního představení s názvem Komín není připravený pouze vizuální zážitek, ale také informativní zvuková složka.
„Choreografie se vždycky přizpůsobuje danému komínu, takže proto tady jsme o den dřív, abychom si tenhle komín mohli tak nějak jako osahat a zkusit, jak se to chová. Tohle je na představení opravdu zajímavé, že každé představení je jiné,“ vysvětluje pro Český rozhlas Vysočina performeka Veronika Smolková.
„Diváci sedí v plážových lehátkách, mají na uších sluchátka a do nich jim zvukař pouští audio dokument, který jsme k představení vyrobili. V tom se dozvíte o tom, jak se komíny stavěly, proč se komíny stavěly a proč se teď bourají, případně, co se dělá s komíny, které chceme zachovat,“ doplňuje druhá performerka Eliška Brtnická.
Důležitou součástí týmu je podle Brtnické také zavěšovací technik, právě ten na každý komín vylézá jako první a pro umělce instaluje různé bezpečnostní prvky.
„Vždycky řešíme nové problémy, třeba tady je komín zastřešený, takže se kvůli tomu bude muset i trochu upravit představení, protože není možné vlézt dovnitř do komína,“ popisuje přípravné práce technik Marek Štika
Performance komín je vůbec prvním číslem letošního festivalu Fun fatale. Další představení budou tento týden k vidění v celé Jihlavě.
Diváci budou moci podle Elišky Brtnické zhlédnout řadu tanečních, gymnastických a akrobatických představení, včetně celosvětové premiéry performance frekvence akrobatky Bětky Tiché, která kombinuje umělecké vystoupení s technologií monitorující tělesné funkce.