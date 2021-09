V kině i online. Festival dokumentárních filmů v Jihlavě nabídne propagátora LSD či Jana Nedvěda

Špalková: Doufám, že mi texty rolí zůstávají v hlavě. I když jsem kdysi zapomněla psa u pošty

„Když se něco učím dopředu, tak to tam v nějaké komůrce mozku prostě je, když vím, že to ještě budu muset použít. Odpočívá to a čeká na to, až to bude vyzvednuto,“ řekla Plusu herečka Petra Špalková.