Sám sebe beru jako prázdnou nádobu na to, co přijde, přiznává režisér Vlastníků Havelka

„Snažím si dělat vlastní názor, a tím pádem číst co největší spektrum komentářů. Protože rozumět i celkové politické situaci je skoro nemožné," říká herec a režisér Jiří Havelka v reakci na dění kolem Ukrajiny. Česko-ruským vztahům se podrobně věnoval při práci na činohře Plukovník Švec. „Rozhodně mám velké obavy o to, že jde o útok na náš prostor," dodává.

Havelka, který je režisérem úspěšného snímku Vlastníci, přiznává, že se snaží pochopit i druhou stranu, podle které je celý rusko-ukrajinský konflikt daleko složitější.

„A že musíme chápat jejich strach z rozšiřování NATO a tak dále. Přesto zůstávám na té své straně, kdy mám pocit, že to není možné a že šlo o porušení mezinárodních domluv. Jsem rád, že v úterý ráno přišla poměrně jednoznačná a hlavně jednolitá reakce EU, NATO a USA.“

Havelka tak poukazuje na informaci, podle které NATO a evropští lídři online jednali s americkým prezidentem Joem Bidenem, kdy potvrdili jednotný postup vůči Moskvě. Další ruská agrese vůči Ukrajině bude mít podle generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga vážné dopady.

„Nakolik to skončí v těchto pnutích, v ohledávání možností Putina, kam až se nechá vpustit, a nakolik může rozebrat a využít slabých míst naší jednoty, to se ukáže. To si netroufám odhadnout, ale vidím to jako vysoce extrémně vážnou věc pro současný svět,“ uzavírá.

Angažovaný umělec?

Herce a režiséra Jiřího Havelku kritici občas nazývají angažovaným umělcem, což mu úplně není příjemné. Z dlouhodobého pohledu pak připouští, že ho znepokojuje mnoho věcí.

„Tím, že jsem se dožil globalizace – opravdu hmatatelně –, tak nelze neřešit, kam to směřuje. A planetární pohled, totální krizi antropocénu skutečně cítím jako permanentní pnutí.“

Vnitřní neklid u Havelky podporuje kreativitu, občas ho také dokáže srazit na kolena. „Je to obojí a jde to ruku v ruce. Je to zároveň nějaká ventilace, kanalizace toho neklidu.“

Když psal Vlastníky, tak „přežít“ schůzi společenství bylo pro Havelku prý až fyzicky náročné. „Vlastně nevím, jestli mi to pomohlo, ale minimálně se tím člověk zabývá odosobněně. Když píše scénář a má pocit, že to bere jako materiál, což pak ulevuje vnitřnímu neklidu,“ popisuje.

„Nikdy bych ale neřekl, že jde primárně o nějakou mou angažovanost měnit svět. Vím, že prostředky, které mám – divadlo i film – jsou velmi omezené.“ Nejvíc Havelka věří v malé posuny ve vědomí konkrétního diváka.

„Já sám sebe beru spíš jako prázdnou nádobu na to, co přijde. Když mě osloví Národní divadlo Bratislavě, tak mě začne bavit ten dialog s dramaturgem a poznávání divadla,“ uzavírá.

