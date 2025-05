Pulitzerovu cenu dostal i Palestinec, který popsal život a utrpení v Pásmu Gazy

Jednu z Pulitzerových cen, které jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění, dostal v pondělí palestinský spisovatel Musab abú Tuha. Cenu obdržel za sérii článků v časopise The New Yorker, v nichž popsal život a utrpení Palestinců v Pásmu Gazy. Informoval o tom v úterý server The Times of Israel. Hlavní Pulitzerovu cenu letos opět získal investigativní server ProPublica. New York 10:10 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Musab abú Tuha získal cenu za sérii článků v časopise The New Yorker, v nichž popsal život a utrpení Palestinců v Pásmu Gazy (ilustrační foto) | Foto: Hatem Khaled | Zdroj: Reuters

Dvaatřicetiletý Tuha prožil v Pásmu Gazy skoro celý život. Po vypuknutí války, kterou tam vede od října 2023 Izrael proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za jeho teroristický útok, byl Tuha v listopadu téhož roku zatčen izraelskými jednotkami s manželkou a třemi dětmi. S nimi se tehdy snažil utéct ze severu Pásma Gazy.

„Vojáci mě oddělili od rodiny, bili mě a vyslýchali,“ napsal v jednom ze svých článků v časopise The New Yorker. Jelikož byl už tehdy dopisovatelem do zahraničních médií, podařilo se jeho přátelům přimět izraelské úřady, aby ho propustily.

I’m honored to receive the Pulitzer Prize today. Great thanks to the prize’s jury and board members for honoring me.

I dedicate this success to my family, friends, teachers, and students in Gaza.

Blessings to the 31 members of my family who were killed in one air strike in 2023.… pic.twitter.com/Xq7imNdZtX — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 6, 2025

Tuha ve svých článcích mimo jiné popsal, jak členové jeho rodiny v Pásmu Gazy těžko shánějí jídlo, či jak izraelské bombardování zničilo uprchlický tábor Džabálija na severu Pásma Gazy, kde chodil do školy.

„Jsem poctěn, že jsem dostal Pulitzerovu cenu... Věnuji ji své rodině, přátelům, učitelům a studentům v Gaze. Modlím se za 31 členů své rodiny, kteří zemřeli při jednom leteckém útoku v roce 2023. Modlím se za okamžité a trvalé příměří a spravedlnost a mír,“ napsal Tuha na síti X.

Server The Times of Israel v této souvislost poznamenal, že oceněný palestinský spisovatel ale nezmínil izraelská rukojmí, která stále drží ozbrojenci v Gaze, ani důvod této války.

Válka v Gaze začala 7. října 2023 bezprecedentním teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 osob unesli do Gazy jako rukojmí.

Většinu z nich propustili při dvou příměřích výměnou za Palestince z izraelských věznic, v Gaze zůstává ale ještě šest desítek unesených, z toho více než polovina už zřejmě nežije. Izraelská odveta od října 2023 stála podle údajů Hamásu životy více než 52 500 Palestinců, převážně také civilistů.

Druhé příměří v této válce ukončil Izrael letos 18. března po dvou měsících a už 2. března také izraelská vláda přestala na toto palestinské území pouštět humanitární pomoc se zdůvodněním, že tak chce nátlakem Hamás přimět k propuštění rukojmích.

S tím ale nesouhlasí mnozí Izraelci, včetně řady příbuzných unesených i už propuštěných rukojmích, podle nichž návrat unesených zpět domů zajistí jen dohoda a klid zbraní.

Hlavní cena pro server ProPublica

Hlavní Pulitzerovu cenu - zlatou medaili za veřejnou službu - letos získal investigativní server ProPublica za reportáže o těhotných ženách v amerických státech s přísnými potratovými zákony poté, co jim lékaři neposkytli urgentní péči. Deník The Washington Post získal cenu v kategorii aktuálního zpravodajství za pokrytí loňského pokusu o atentát na Donalda Trumpa.

Deník The New York Times získal celkem čtyři ceny a časopis The New Yorker tři ceny za novinářskou práci zaměřenou mimo jiné na fentanylovou krizi, americkou armádu, války v Pásmu Gazy a Súdánu či opět pokus o atentát na Donalda Trumpa.

Deník The Wall Street Journal byl oceněn za popis politických a osobních změn Elona Muska, včetně jeho příklonu ke konzervativní politice a soukromých rozhovorů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Fotograf Doug Mills z The New York Times získal cenu za sérii snímků z pokusu o atentát na Donalda Trumpa, včetně fotografie, která zachycuje kulku svištící vzduchem.

Cenu za prózu získal Percival Everett a jeho román James, který je převyprávěním Dobrodružství Huckleberryho Finna, a to z pohledu otroka Jima.

Cenu v kategorii literatury faktu získal Benjamin Nathans a jeho práce zaměřená na historii sovětského disentu To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement (Na úspěch naší beznadějné věci: Mnohé životy sovětského disidentského hnutí).

Pulitzerovy ceny jsou udělovány v 15 novinářských kategoriích a také v osmi uměleckých kategoriích zaměřených na knihy, hudbu a divadlo. Vítěz kategorie veřejné služby získává zlatou medaili, všichni ostatní vítězové po 15 000 dolarech (asi 330 000 korun).

Pulitzerovy ceny uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Jsou pojmenovány po vydavateli novin Josephu Pulitzerovi, který zemřel v roce 1911. Ceny se udělují od roku 1917.

Porota vyhlašuje vítěze v 15 novinářských kategoriích, zlatou medaili nicméně udílí jen v jediné, a to za veřejnou službu. Loni hlavní cenu získal stejně jako letos server ProPublica, a to za odhalení týkající se darů bohatých podnikatelů členům Nejvyššího soudu USA.