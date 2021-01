Už před Sametovou revolucí na koncertě kritizovala režim. Dnes písničkářka Joan Baez slaví 80 let

Hlas, který překoná tři oktávy a s nimi často navíc i společenské nebo politické problémy. Folkoví fanoušci už nejspíš tuší, že tento nezaměnitelný soprán může patřit jedině písničkářce a aktivistce Joan Baezové. Ta v sobotu slaví 80 narozeniny. Praha 11:12 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká písničkářka a kytaristka Joan Baezová | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Společenským tématům, zejména těm lidskoprávním, se věnovala Baezová od začátku své kariéry a to nejen v rámci Spojených států. V roce 1989 na festivalu Bratislavská lyra otevřeně vystoupila proti tehdejšímu komunistickému režimu a jednu z písní věnovala Chartě 77.

Na koncert tehdy pozvala i budoucího prezidenta Václava Havla, kterého měsíc předtím pustili s podmínkou z vězení. Aby ho příslušníci Státní bezpečnosti opětovně nezatkli, nosil disident písničkářce kytaru a vydával se za jejího bedňáka. Na koncertě ale jeho přítomnost Baezová nezapřela a společně s ostatními chartisty ho z podia pozdravila.

Na významnost zpěvaččina proslovu na Bratislavské lyře Václav Havel nikdy nezapomněl. To dokazuje například i pozvání na koncert s názvem Už je to tady, který společně s Michaelem Kocábem uspořádali při 20. výročí Sametové revoluce. Seznam vystupujících neměl a dodnes nemá v Česku obdoby, jak tehdy na Radiožurnálu, který celý koncert přenášel, informoval Jan Pokorný.

„V jednu chvíli se na podiu objeví zpěvačky a zpěváci, kteří spolu nikdy společně nevystupovali – tedy sopranistka Renée Flemingová, Suzanne Vega nebo Joan Baezová a k tomu ještě rockový básník Lou Reed. Publikum a vlastně i posluchače Radiožurnálu pozdraví ve videosekvencích i Angela Merkelová, Barack Obama, Jeho Svatost dalailáma, Michael Gorbačov, ale třeba i Mick Jagger nebo Bono Vox.”

Václav Havel podle svých slov do dramaturgie umělcům nijak nezasahoval. Své osobní preference ale přesto měl a týkaly se právě Joan Baezové

„Dali jsme jim absolutní svobodu, ať zpívají, co chtějí. Nicméně vyslovil jsem přání, aby tam byly ty dva slavné spirituály We Shall Overcome a Oh Freedom nakonec. A také aby tam byly takové písničky, které zná každý, i když není znalcem, jako je například Perfect Day od Velvet Underground,“ řekl před koncertem Českému Rozhlasu Václav Havel.

Joan Baezová prezidentovo přání vyslyšela a spirituál We Shall Overcome zahrála dokonce dvojjazyčně. Anglický originál v polovině vystřídala česká verze Jednou budem dál. Stejně jako v roce 1989 na Bratislavské lyře i po 20 letech Václavu Havlovi, který už tentokrát stál přímo na podiu, zpěvačka poděkovala. Osobně se Joan Baezová dostavila i na Havlův pohřeb o dva roky později.