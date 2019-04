‚Tatíček byl naprosto proti,‘ říká herec Josef Somr o začátku své kariéry. Umělec slaví 85. narozeniny

„Nemusíš být první, ale pracuj tak, abychom se za tebe nestyděli,“ řekl kdysi Josefu Somrovi jeho otec, který o herecké kariéře svého syna nechtěl ani slyšet. V pondělí umělec slaví 85. narozeniny. První divadelní roli si zahrál před více než šedesáti lety. Ztvárnil ale také řadu nezapomenutelných filmových postav - třeba v pohádce Tři veteráni nebo filmech Jiřího Menzela. Praha 12:00 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Somr | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Rodák z Moravského Vracova vystudoval herectví na brněnské JAMU v polovině padesátých let. Doma ho ale od umělecké dráhy odrazovali. „Tatíček byl naprosto proti. A mamička se soustředila spíš na to, aby mě poučila, že to není zrovna povolání pro mě," řekl Josef Somr ve vysílání Českého rozhlasu minulý rok. Začátky v Brně ale nebyly jednoduché. „Neznal jsem, co to je, jít spát po desáté hodině. Tetička mi nařídila, že musím být do desíti hodin doma. Takže já jsem neměl ani potřebu jít s klukama na pivo.“

Už při svých studiích se seznámil s prací v rozhlase. První dochovanou nahrávkou je Píseň prodavače vody ze hry Bertolta Brechta Dobrý člověk ze Sečuanu z roku 1959. V té době hrál také stejnou postavu v Divadle bratří Mrštíků. Z něho pak odešel do Pardubic, kde vystupoval ve Východočeském divadle.

Zlomovým okamžikem byl přechod do pražského Činoherního klubu, kam nastoupil v roce 1965. Tam se seznámil s řadou hereckých kolegů a režisérů. Mimo jiné s Jiřím Menzelem nebo Evaldem Schormem. „Pořád slyším v uších připomínky, které nám tenkrát režisér Schorm dával. Od těch, které se už tradují, jako slogan: 'Já vám nemůžu ani neumím vůbec nic říct, protože vy jste tak dobří, že vám je zbytečné cokoliv říkat,' a přitom nás šťouchal,“ vzpomíná Josef Somr.

Televizní a filmové inscenace

V roce 1966 zazářil v roli výpravčího Hubičky ve filmu Ostře sledované vlaky oscarového režiséra Jiřího Menzela. Objevil se také v revolučním snímku Kinoautomat: Člověk a jeho dům, Páni kluci nebo ve Třech veteránech, kde ztvárnil lenivého kuchaře Serváce.

Na konci sedmdesátých let pak přešel do činohry pražského Národního divadla, kde působil až do roku 2001. Za svou kariéru nahrál pro Český rozhlas více než tři tisíce postav, povídek a recitací. Podílel se také na úspěšném cyklu Pohádky tisíce a jedné noci. Za celoživotní přínos české kinematografii byl v roce 2012 oceněn Českým lvem.

V současné době vystupuje Josef Somr v pražském divadle Viola ve čtyřech inscenacích.