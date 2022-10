Laskavost, moudrost, čestnost, vzpomínají na Josefa Somra kolegové. Odešel s ním i kus historie Rozhlasu

Moravský rodák působil třeba v brněnském Divadle bratří Mrštíků, v pražském Činoherním klubu nebo v činohře Národního divadla v Praze, kde pracoval přes 20 let. Jeho divadelní a filmoví kolegové na něj vzpomínají jako na plachého a pokorného člověka. „Moudrost, spolehlivost, pocit bezpečí, čestnosti,“ shrnuje lidské kvality zesnulého kolegy Jan Kačer.

Somr za svůj život ztvárnil přes 170 filmových postav. Jeho vůbec první filmovou rolí byl prostopášný výpravčí Hubička v Ostře sledovaných vlacích Jiřího Menzela.

Pak přišly desítky dalších rolí ve vážných snímcích - například Údolí včel, Adelheid nebo Žert, ale také v komediích. Somr zazářil třeba v Což takhle dát si špenát nebo v sérii o básnících, kde hrál profesora Ječmena.

Svou filmovou kariéru hodnotil s velkou skromností. „Filmy, za které bych se nemusel stydět, by se daly spočítat na prstech jedné ruky,“ říkával.

Rozhlasový velikán

Somr spolupracoval dlouhá léta také s Českým rozhlasem a svůj charismatický hlas zúročil v bezpočtu rozhlasových her, četeb na pokračování i pohádek. „Nesl si v sobě cit pro roli a byl neuvěřitelně příjemný vůči celému štábu,“ popisuje vzájemnou spolupráci rozhlasový režisér Aleš Vrzák.

Na svůj život Somr zavzpomínal v rozhlasu mimo jiné v roce 2005 v rozhovoru s hereckým kolegou Viktorem Preissem. V cyklu Báječný svět jste ho mohli slyšet na stanici Vltava, ale také u nás na Radiožurnálu.

„Nebudu říkat žádná velká slova o poslání herecké profese. Je to práce jako každá jiná – to znamená buď dobrá, nebo špatná. S jediným rozdílem, že člověk pořád musí být v kontaktu s lidmi. A to je myslím na herectví to nejtěžší a zároveň to nejkrásnější – být v každodenním kontaktu a navíc i konfrontaci s divákem. A to mě na tom vždycky bavilo, přestože mi nebylo dáno, abych byl exhibicionista,“ hodnotí v rozhovoru.

Somr byl držitelem ceny Thálie za celoživotní mistrovství a také medaile za zásluhy. Poslední scénou, na které pravidelně vystupoval, bylo jeviště poetické vinárny Viola.