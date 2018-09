Kánon100. Vybíráme nejzásadnější česká díla za posledních sto let

Projekt Kánon100 se po létě vrací do vysílání Vltavy a vyzývá posluchače, aby hlasováním vybrali z řady nominovaných děl to nejlepší. Od května probíhaly veřejné diskuse s odborníky, v průběhu kterých byly vytvořeny soubory deseti děl z desítky uměleckých oborů.

Hlasování probíhá v kategoriích – Film, Divadlo, Výtvarné dílo, Design, Stavba, Hudba, Opera, Próza, Poezie a Esej. Zapojte se do hlasování, rozhodněte o vítězi a získejte zajímavé ceny.

Hlasovat můžete od 3. 9. do 21. 10. 2018 ZDE.

Vytváření uměleckého Kánonu100 je především pokusem zamyslet se nad tím, co po sto letech republiky ve společnosti z umění zůstalo a co bychom si s sebou měli nést minimálně do další stovky lety, abychom se na této cestě budoucnosti jako národ a společnost neztratili.