Spalovač mrtvol a Válka s mloky. V anketě Kánon 100 Češi vybrali nejzásadnější díla za sto let

Čapkova Válka s mloky a Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herze. Čeští diváci vybrali v anketě Českého rozhlasu Vltava s názvem Kánon 100 deset nejvýznamnějších uměleckých děl za století samostatného Československa. Vyhlášení vítězů, které česká veřejnost v deseti kategoriích vybírala půl roku, začalo ve 14 hodin v pražském Veletržním paláci. Praha 14:50 28. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Kánon100 proběhne tuto neděli 28. října ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. | Foto: Český rozhlas Vltava

Trezorový film Juraje Herze Spalovač mrtvol z roku 1968 se zapsal do povědomí českých diváků nejvíce. To překvapilo šéfredaktora Českého rozhlasu Vltava Petra Fishera.

Kánon 100: Slavnostní vyhlášení výsledků pro veřejnost v Národní galerii Praha Číst článek

„Byli tam konkurenti, jako Hoří, má panenko, Markéta Lazarová, ale třeba i Všichni dobří rodáci či oscarový Obchod na korze. Tady hlasovali posluchači a zdá se, že tento film jim připadá nejpřístupnější a zároveň splňuje všechna umělecká kritéria,“ uvedl pro Radiožurnál Petr Fisher.

Překvapivých kategorií bylo hned několik, Petr Fisher například nečekal, že by nejlepším českým románem mohla být Válka s mloky spisovatele Karla Čapka.

„Opravdu jsem očekával, že to bude Jaroslav Hašek a Osudy dobrého vojáka Švejka, protože to je kniha, která se uvádí ve všech anketách a hlasováních a kterou i odborníci uvádí jako knihu, která do jisté míry určuje 100 let republiky sebeironií a kritikou velkých systémů, které jsme prožili, ať už to byl nacismus, nebo komunismus,“ doplnil Petr Fisher.

ONLINE: Babiš se sešel s americkým ministrem obrany. Mattis zhlédl vojenskou přehlídku Číst článek

V dalších kategoriích vyhrál například vysílač na Ještědu, jako nejdůležitější architektonické dílo. Absolutním vítězem ankety je Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha.

Hlasování probíhalo v těchto kategoriích: film, divadlo, výtvarné dílo, stavba, design, próza, poezie, esej, hudba a opera. Provázela ho série debat zabývající se jednotlivými kategoriemi a ukončeno bylo 21. října.

Anketa Kánon 100 není závazná - hlasovaly v ní asi tři tisícovky lidí. Podle Petra Fischera ale zafungovala jako sonda do české společnosti a ukazuje, kolik si toho pamatujeme ze školních lavic a jak vnímáme současné umění - do Kánonu 100 je nejmladším dílem esej „Moc bezmocných“ - ten Václav Havel napsal před čtyřiceti lety.