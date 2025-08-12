Kanye West nakonec vystoupí v Praze. Jako náhrada za zrušený festival na Slovensku

Americký raper Ye místo zrušeného slovenského festivalu Rubicon nakonec vystoupí na koncertu v Praze. Organizátor Rubiconu to napsal v e-mailu lidem, kteří si koupili vstupenky na původně ohlášený festival na Slovensku, uvedl v úterý portál Aktuality.sk.

Jeden ze slovenských úřadů už v červenci v souvislosti se zrušením Rubiconu oznámil, že podle informací od jednoho z organizátorů se koncert kontroverzního hudebníka přesouvá na září do Prahy, kde prý bude příští rok i samotný festival.

„Organizaci koncertu přebírá nový pořadatel, který momentálně finalizuje detaily týkající se prostoru a přesného termínu,“ uvedli podle Aktuality.sk organizátoři Rubiconu. Dodali, že lidé, kteří nepožádají o vrácení vstupného na slovenský Rubicon, dostanou vstupenky na koncert Ye v Praze.

Zrušení Rubiconu na Slovensku, který byl plánován na 18. až 20. července na okraji Bratislavy, jeho organizátoři oznámili jen devět dnů před naplánovaným začátkem akce.

Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Už předtím se v médiích a na sociálních sítích objevily pochybnosti, zda se festival uskuteční, neboť na plánovaném místě konání akce nezačaly přípravné práce.

Proti původně ohlášené slovenské show rapera Ye, který byl v minulosti známý jako Kanye West, vznikla v červnu petice.

Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Světová média pak psala, že Ye kvůli písni oslavující Adolfa Hitlera přišel o vízum do Austrálie, odkud pochází hudebníkova manželka Bianca Censoriová.

