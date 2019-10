OBRAZEM: S Karlem Gottem se na Žofín přicházejí rozloučit davy fanoušků

Cesta k paláci je od Újezdu přes most Legií ohrazená koridory, kde fanoušci Karla Gotta čekají ve frontě. Ti, kteří se chtějí přijít rozloučit přímo do Žofína, by měli přijet metrem linky B na zastávku Anděl, jak doporučuje Dopravní podnik města Praha.

Přehledně: Policie i dopravní podnik radí, kudy jít a čemu se vyhnout při loučení s Karlem Gottem Číst článek

Správa paláce Žofín uvádí, že budovou pravděpodobně projde maximálně 50 tisíc lidí. Ve skutečnosti ale bude v centru města v souvislosti s posledním rozloučením lidí asi daleko víc.

Někteří přišli před Žofín čekat už ve čtvrtek večer, aby se do paláce dostali mezi prvními. V pátek v šest ráno už se fronta lidí táhla několik desítek metrů až k mostu Legií. Do Prahy se vypravilo taky hodně fanoušků z Německa. Dopravci posilují spoje a hotely v Praze jsou plné.

Až do půlnoci

V samotném sále, kde už je v tuhle chvíli vystavená rakev, by se měli lidé zdržovat jen krátkou dobu, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. Uvnitř budou k dispozici taky dva zdravotníci. Ze Žofína pak budou lidé dál pokračovat na Karlovo náměstí, odkud je možné dál jet tramvají nebo metrem. Žofín má být otevřený do 10 hodin večer, ale pokud bude velký zájem, tak prodlouží až do půlnoci.

57400