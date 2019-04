ŽIVĚ: V Rudolfinu probíhá koncert na podporu Notre-Dame, hrají i rozhlasoví symfonici

Mimořádný benefiční koncert na podporu poničené pařížské katedrály Notre-Dame pořádá Česká filharmonie ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dalšími pražskými orchestry. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na obnovu katedrály. Koncert vysílá živě stanice Český rozhlas Vltava a program ČT Art. Audio Praha 21:10 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při pohledu na čelo katedrály Notre-Dame a dvě hlavní věže to vypadá, jakoby k žádnému požáru nedošlo | Zdroj: Reuters

Na koncertu zazní Stabat Mater Antonína Dvořáka pod taktovkou Tomáše Netopila, hlavního hostujícího dirigenta České filharmonie.

Filharmonici podle generálního ředitele Davida Marečka cítili hluboké pohnutí a potřebu podpořit Francii při obnově jedné z nejvýznamnějších duchovních staveb Evropy. Podobně se vyjádřil šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.

„Je to ojedinělý projekt, který pomůže Francii, Paříži, protože pro mě osobně katedrála Notre-Dame není jenom kulturní památkou, ale je to i velkým symbolem. Stejně jako třeba pro nás katedrála Sv. Víta nebo Pražský hrad. Jednoznačná podpora z naší strany této krásné myšlence,“ uvedl.

Gotická katedrála začala hořet v pondělí 15. dubna. Během požáru shořela mimo jiné takřka celá střecha a štíhlá věž, než ho hasči po osmi hodinách uhasili. Podařilo se zachránit větší část cenných uměleckých a liturgických předmětů.

Prezident Emmanuel Macron oznámil, že si přeje, aby katedrála byla obnovena do pěti let, podle odborníků to potrvá 10 až 20 let.

