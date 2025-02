Vychází druhý díl hry Kingdom Come. Skladatel k němu napsal deset a půl hodin hudby

První díl české videohry Kingdom Come Deliverance stál stovky milionů korun a vydělal osm set milionů. Středověký příběh si koupilo po celém světě zhruba osm milionů hráčů. Ještě větší úspěch si slibují vývojáři od druhého pokračování, které vychází v úterý. Praha 9:57 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kutná Hora ve hře Kingdom Come: Deliverance II | Zdroj: Warhorse Studios

Bláto, groše, pivo, zrady nebo šerm - ani o to není nouze v pokračování videohry Kingdom Come: Deliverance.

Ústřední postavou příběhu Jindřich ze Skalice, původně syn kováře. Hlavní hrdina se zaplete do politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda v období před husitskými válkami.

Rozsáhlý příběh, který se odehrává také v Kutné Hoře, doprovází originální hudba skladatele Jana Valty.

„Když jsem viděl, že budu psát muziku ke Kutné Hoře, tak jsem ji prošel s naší mapou ze hry. Procházel jsem podle té mapy, zjišťoval, co jak kde vypadá, a snažil jsem se představovat si, jak to bylo v počátku 15. století. Chrám svaté Barbory, který je dnes přirozenou dominantou města, byl tehdy rozestavěný. Byl vysoký snad metr a půl. Co ale bylo obrovské a úplně fascinující, byl kostel svatého Jakuba. On byl takovým druhým patronem města vedle Barbory,“ líčí Jan Valta.

„Dám příklad – máme tam chudinskou čtvrť a pak tam samozřejmě máme bohaté výstavní části města, kde bydlí ti nejbohatší měšťané. Šel jsem na to jednoduchým způsobem. Řekl jsem si, že nejbohatší měšťané si budou moct dovolit nejlepší muziku. To možná bude ta nejprogresivnější nebo nejkomplexnější v té době. Bude tam tím pádem víc polyfonie než u těch chudáků. Zatímco třeba v chudinské čtvrti hraje nějaký drnkací nástroj, buben a jedna flétna,“ popisuje svůj tvůrčí proces.

Ke spolupráci přizval autor také sboristy, se kterými nahrával v pražském Rudolfinu. „Hudby k prvnímu dílu jsme měli pět a půl, šest hodin. Teď je té hudby deset a půl hodiny. U prvního dílu těch kusů bylo 200 a teď máme 400 skladeb.“

České studio Warhorse má od pokračování videohry velká očekávání. Největší prodeje zaznamenávají vývojáři běžně hned po vydání titulu. V roce 2018, kdy vydali první díl, měla společnost podle výroční zprávy tržby zhruba 1,1 miliardy korun.

Postupně pak klesaly až na zhruba desetinu v předminulém roce. Důležité tak bude udržet zájem hráčů dlouhodobě. I proto už videoherní studio oznámilo další tři rozšíření příběhu, které vydá do konce roku.