Děláte vše na 120 procent, nejvíce miluji vaše nadšení, říká o Češích Kocour z Červeného trpaslíka

Na první pražský Comic-con, festival fantasy, sci-fi a komiksu, dorazil o víkendu také britský herec Danny John-Jules. Charismatický představitel Kocoura v seriálu Červený trpaslík líčil v rozhovoru pro Český rozhlas, co se mu na Česku líbí a jak se za dvacet let od jeho poslední návštěvy změnilo, i o tom, jak s ním rodina snáší neustálé cestování. Praha 17:06 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Danny John-Jules, představitel Kocoura v seriálu Červený trpaslík | Zdroj: Profimeda

Vidím, že jste s sebou do Prahy přivezl celou svoji rodinu....

Ano, přivezl jsem je všechny, aby mohli zažít Českou republiku tak jako já, když jsem tady v roce 2002 natáčel druhý díl filmu Blade s Ronem Perlmenem, který stojí tady kousek od nás, a pak ještě v roce 2012 na podobném festivalu. Takže to vypadá, že do Česka jezdím každých deset let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Alžběty Havlové s hercen Danny John-Julesem

Co máte na České republice rád?

To nadšení! Říkám lidem, že když Čech něco dělá, tak to dělá na 120 procent. A to se ukazuje i na tom, jak vám děkují, jak vás vítají, jak vám tleskají a ano, na takový druh dobrého zacházení si můžete rychle zvyknout.

Jakou největší změnu jste zaznamenal od své první návštěvy?

Hodně se to tu změnilo od doby, kdy jsem tu byl před dvaceti lety poprvé. Jsem potěšen, že jsme vlastně součástí toho vývoje. Neviděl jsem žádné Angličany ve fotbalových dresech a teď jich tu máte tisíce!

One man show

Pár metrů od nás sedí Vaše krásná manželka a dvě děti, dcera a syn jsou teenageři. Baví je s vámi cestovat?

Ano, líbí se jim tu a je to pro ně úžasný zážitek vidět svého tátu, jak se k němu lidé chovají s respektem a obdivují ho. Je to pro ně skvělá zkušenost!

Máte rád hudbu a zpíváte, je to tak?

Samozřejmě, předtím jsem zpíval v muzikálech - v Karmen, v Kočkách jsem zpíval roli pana Mistofelese, a podobně. Loni jsem měl turné se svojí one men show I've Gotta Be Me, kde dvě hodiny zpívám celkem 21 písniček Sammyho Davise Juniora.

V maskérně jsem trávil hodiny, říká představitel Hellboye. Na Comic-Conu bavil české fanoušky Číst článek

A co si myslíte o tom novém filmu Cats? Kritika a diváci ho moc nepřijali.

Lidé se na sociálních sítích ptají: „Proč tam nehraje Danny John-Jules?“ A já říkám, vše jsou to jen 3D efekty a já jsem přeci reálný člověk.

Yes, I can

Na čem nyní pracujete?

Před 14 dny jsme dokončili Červeného trpaslíka a tak teď se vracím ke své one man show. Taky děláme s kolegy z Červeného trpaslíka na velké reklamní kampani pro 100 let starou pojišťovací britskou firmu. Červený trpaslík je teď jejich tváří.

Jaká je vaše oblíbená knížka?

Jak jinak než autobiografie Sammyho Davise Juniora, která se jmenuje Yes, I can. Barack Obama říkal Yes, we can, ale originál je od Sammyho Davise Juniora - od něj to Obama převzal. Mimochodem, právě Sammy Davis Junior byl mojí inspirací pro roli Kocoura, protože on je zkrátka Kocour.

A oblíbený film?

To je těžké, protože všichni říkají, jak nesnášejí sci-fi, pak se jich zeptáte na oblíbený film a oni řeknou Terminátor nebo Star Wars. Když se bavíme o filmech, tak protože jsem hrál v muzikálech, musím prostě zmínit West Side Story, ten mám moc rád. A teď informace pro vaše české posluchače - Steven Spielberg teď natáčí West Side Story, ale nejsem z toho zrovna nadšený, protože jsem slyšel, že jednu písničku vynechali. A to I feel Pretty.

Rozhovor s Dannym John-Julesem i s dalšími hvězdami pražského Comic-conu si můžete poslechnout ke konci týdne také v podcastu Kulturní vývar aplikace Mujrozhlas.cz.