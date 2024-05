Koncert Rammstein zahalil jeviště na letišti v Letňanech do kouře a ohňů. Show si užilo 60 000 lidí

Koncert skupiny Rammstein zahalil už při první písni jeviště na letišti v Letňanech, kde v sobotu němečtí hudebníci zahájili své evropské turné, do kouře a ohňů. Své více než dvouhodinové vystoupení nabízející industriální metal s prvky elektronické hudby pak v závěru vygradovali efektním ohňostrojem. Jejich produkci aplaudovalo ve vyprodaném areálu 60 000 fanoušků, kteří se před začátkem bavili vytvářením mexických vln. Praha 22:56 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rammstein založili v roce 1994 hudebníci pocházející z východní části Německa (archivní foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Další stovky lidí sledovaly hlasitou show za ploty. Druhý koncert se na stejném místě koná v neděli.

Členové kultovní skupiny, která si libuje v bizarních kostýmech, zvýraznili temnou atmosféru svých písní doprovodnými projekcemi nebo vystřelováním černých konfet. Vděčnému publiku nabídli své hity jako Du riechst so gut, Links 2-3-4 nebo Deutschland, některé v pozměněných aranžích. Zazněla i skladba Zeit z jejich zatím posledního stejnojmenného alba z roku 2022.

Koncert tradičně zahájila reprodukovaná Hudba ke královskému ohňostroji Georga Friedricha Händela. V roli předkapely se hodinu před kapelou Rammstein představilo francouzské duo Abélard, jehož členky Héloïse Hervouëtová a Katherine Nikitineová mají v repertoáru komornější verze skladeb Rammstein.

Show provázela rozsáhlá bezpečnostní opatření. Vstup mladistvých do 15 let byl povolen pouze v doprovodu osob starších 18 let. Zákaz vstupu měly děti do šesti let. Z bezpečnostních důvodů bylo do areálu povoleno vnášet pouze zavazadla o maximální velikosti formátu A4. Podle doporučení pořadatelů návštěvníci po skončení koncertu mohou využít posílenou linku metra C, jejíž provoz bude prodloužený do 0:30.

Podle šéfa pražské policie Petra Matějčka nebude největším náporem pro policii ani tak samotný koncert, jako rozchod desetitisíců lidí po jeho skončení.

Jde o jednu z nejnavštěvovanějších akcí v letňanském areálu, kde již v polovině týdne stály vysoké tribuny a velké pódium. V roce 2019 zde dva koncerty britského zpěváka Eda Sheerana přilákaly celkem 150 000 diváků.

Rammstein založili v roce 1994 hudebníci pocházející z východní části Německa. Název kapely připomíná město Ramstein, kde je základna a sídlo velitelství Letectva Spojených států v Evropě a kde se koncem 80. let během letecké přehlídky stala nehoda, při které zahynuly desítky lidí.

Silnou základnu fanoušků si Rammstein v čele s hlavním autorem textů, zpěvákem Tillem Lindemannem, synem básníka a spisovatele Wernera Lindemanna, vypěstovala již svou debutovou deskou Herzeleid z roku 1995. Nové fanoušky si získávají svými provokativními klipy a pompézní koncertní show.