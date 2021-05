Zaorálek chce 17. května otevřít kina bez občerstvení. Podle provozovatelů je to problematické

První diváci by mohli vyrazit do kina už za deset dní. Alespoň podle návrhu ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD. Ten v pondělí předloží vládě rozvolňovací plán, podle kterého by se od 17. května mohly promítací sály naplnit z poloviny.

