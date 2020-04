Kulturní tipy v době koronaviru: Potměšil a Kačer z Divadla Viola či Mezinárodní den Romů online

Česko přijalo kvůli koronaviru řadu přísných opatření. Kvůli nim jsou mimo jiné zavřená divadla, kina, koncertní či výstavní sály nebo muzea. Umělci se ale často přesunuli na internet. Kulturní redakce Radiožurnálu a iROZHLAS.cz proto nabízí několik tipů, co je ve středu možné online sledovat nebo poslouchat. Praha 16:24 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kačer bude online rozmlouvat z komorního divadla Viola | Foto: Wikimedia Commons, David Sedlecký, CC BY-SA 4.0

DIVADLO VIOLA - POTMĚŠIL A KAČER ONLINE (ZAČÁTEK 20.00)

Do komorního divadla Viola teď může vyrazit každý, a to díky sociálním sítím. Ve středu od 20 hodin budou na facebooku na velká herecká jména vzpomínat Jan Potměšil a Jan Kačer. Představení je sice zdarma, ale i tak si můžete koupit virtuální vstupenku, díky které podpoříte pražskou scénu. Stačí kliknout sem.



NÁRODNÍ DIVADLO - BALEŤÁCI ONLINE (KDYKOLIV NA YOUTUBE)

Jsou sice doma, ale ve formě se udržovat musí. To už mluvíme o tanečnících Baletu Národního divadla, kteří doma trénují na speciální baletní podlaze a nenechávají si to jenom pro sebe. Jejich cvičení si můžete pustit kdykoliv na sociálních sítích Baletu Národního divadla. A když se vám bude chtít, nemusíte u videa pouze sedět. Tanečníci vás virtuálně naučí i nějaké kroky.

PŘEDNÁŠKA - CAMP - ARCHITEKTURA - VODA (ZAČÁTEK 19.00)

Jaká je úloha vody ve městech? Zaměří se na to už ve středu večer speciální online přednáška, kterou si nejen pro fanoušky architektury připravilo Centrum architektury a městského plánování CAMP. Podle architektů, kteří na přednášku přijali pozvání, je nejen každá kapka vody, ale i každý strom ve městě, velmi důležitý. Akce začíná v 19 hodin večer.

MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ

Na středu připadá Mezinárodní den Romů. Jeho oslavy se přesunuly na internet. On-line si můžete projít Romské muzeum kultury, ale zabavit se i díky hudebním a tanečním vystoupením, která budou živě streamovaná na sociální sítě. ()



MICHAL HRŮZA - KONCERT (ZRUŠENO)

Hudebník Michal Hrůza měl ve středu večer představit a pokřtít své nové album v pražském Fóru Karlín. Koncert se ale přesouvá na podzim. Jestli ale chcete už teď slyšet nové písně Michala Hrůzy, tak si zapněte Koncert pro jiné myšlenky.