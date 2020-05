Pokud chceme nastartovat ekonomiku a život muzeí, musíme mít co nabídnout, říká šéf Národního muzea

Tento týden se po nucené koronavirové karanténě znovu otevřela muzea a galerie. Národní muzeum po prvních dvou dnech hlásí desítky návštěvníků. Generální ředitel Michal Lukeš vnímá situaci optimisticky: „Jsou před námi prázdniny, které lidé stráví v České republice. Věříme tomu, že budou hledat kulturní zážitky, a připravujeme se na ně.“ Praha 21:12 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Výraznou novinkou, kterou krize přinesla, je možnost prohlédnout si výstavy virtuálně. Slouží k tomu speciální platforma INDIHU Exhibition vytvořená a provozovaná Akademií věd ČR.

„Šetříme provozní náklady a peníze investujeme do projektů, které nebyly v plánu. Pokud chceme nastartovat ekonomiku a život muzeí, musíme mít co nabídnout,“ vysvětluje ředitel Lukeš.

Vstupné pro návštěvníky je do poloviny června snížené na polovinu, děti do patnácti let neplatí vůbec. „Koronavirová krize má na spoustu lidí ekonomický dopad. Snížení vstupného vnímáme jako vstřícné gesto.“

V polovině června by se měly otevřít nové expozice a s nimi se vstupné pravděpodobně vrátí na původní úroveň.

Mnoho otazníků

Z chystaných expozic se návštěvníci mohou těšit na výstavu o státní symbolice k výročí ústavy, vlajky a hymny. Připravují se také zahraniční výstavy, například expozice Sluneční král, která má přiblížit práci a nálezy českých egyptologů.

„Otazníků je mnoho, s českými úřady i egyptskou stranou hledáme řešení. Kdyby se vše podařilo navzdory koronaviru, budeme první, kdo uspořádá velkou mezinárodní výstavu,“ těší se Michal Lukeš.

V plánu je také výstava o Rastislavu Štefánikovi nebo malá expozice, která má reflektovat „dobu rouškovou“.

„Nápad vznikl spontánně. Kolegyně ze sbírky módy oslovila několik osobností, aby nám věnovaly roušku s příběhem. Výstavu zajímavých roušek plánujeme otevřít v polovině června. Doufejme, že už to bude jen pohled do minulosti.“