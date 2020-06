Babišova vláda chystá pomoc médiím. ‚Záleží na rozpočtu, teď nemůžeme rozdávat nic,‘ říká Zaorálek

Vláda Andreje Babiše (ANO) chystá kvůli koronavirové krizi finanční podporu pro média. Podle serveru Neovlivní.cz počítá kabinet s finanční pomocí ve výši až dvou miliard korun, přičemž největší podíl by měla dostat Mafra z hodlingu Agrofert. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ale pro iROZHLAS.cz uvedl, že vše bude záležet na schválení půlbilionového schodku rozpočtu. Rozhovor Praha 13:00 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda a ministerstvo kultury připravuje podle serveru Neovlivní.cz v době koronaviru až dvoumiliardovou podporu médiím. Je to pravda?

O prostředcích a jejich velikosti je teď ještě brzy mluvit, protože ještě nemáme ani schválený rozpočet. Teď nemůžeme rozdávat nic. Je pravda, že se jednalo o podpoře médiím. Jak by to celé vypadalo, to je ještě otevřené.

Pomoc médiím Server Neovlivní.cz v úterý napsal, že Babišova vláda chystá finančí podporu pro média ve výši až dvě miliardy korun. Na největší díl pomoci by podle něj měli dosáhnout ti největší. Jako je třeba Mafra patřící do holdingu Agrofert, který Babiš před třemi lety převedl do svěřenského fondu. Pod Mafru patří například Mf Dnes a iDNES.cz, Lidové noviny a lidovky.cz nebo Metro, 5plus2 či stanice Óčko.

Proč chcete podpořit zrovna média?

Již dříve jsem se nechal slyšet, jak by se dalo pomoci nejrůznějším médiím, protože je evidentní, že i na ně dopadla krize poměrně rozsáhlými výpadky reklamy. V některých zemích Evropy pak vytvořili programy pro pomoc médií, protože je zájem, aby nedošlo k devastaci celého tohoto segmentu průmyslu. I mediální průmysl si zaslouží pozornost. Proto se vedla jednání, jak mu pomoct. A v hrubých obrysech jsme se již dopracovali nějaké podoby.

Mluvil jste o výpadcích z reklamy. Předpokládám tedy, že tato finanční podpora se bude týkat pouze komerčních médií.

Ano, veřejnoprávní média by z toho byla vyloučena. Jsou financována jiným modelem, žijí z koncesionářských poplatků.

V mediální oblasti došlo k různým poklesům, někdy i docela dramatickým, třeba ohledně počtu prodaných výtisků. Pokud bychom u nás připustili, že třeba tištěná média by tím byla zásadním způsobem postižena, tak to nepřímo ovlivňuje i celou oblast kultury a reflexe kultury. To mi připadá docela vážné. V některých sousedních zemích věnují pozornost tomu, aby k tomu nedošlo. A myslím, že bychom v tomhle neměli být outsidery.

Kdo s tím návrhem na podporu médií přišel?

Na otázku, jak to bude s médii, jsem byl dotazován novináři poměrně brzy po začátku krize. Nechal jsem se slyšet, že mě to zajímá a že se budu o ztráty zajímat.

Návrh v mlze

Zajímá mě konkrétně tento návrh na pomoc médiím, jak píší Neovlivní.cz až do výše dvou miliard korun. Kdo s ním přišel?

Obraceli se na mě už delší dobu různá média a já jsem potom navrhl, aby se udělala videokonference, kde jsme se o tom pobavili, abych slyšel, jak si to představují. Takže nedokážu úplně říct, kdo s tím přišel, ale vznikalo to tak, že jsme se o tom bavili s různými lidmi stejně jako o ostatních segmentech. Počítal jsem, že se s tím dříve nebo později vypořádáme.

Představa, že by třeba oblast tisku dostala v krizi poslední úder a celá řada médií by zanikla, to by mi připadalo jako porážka. Všiml jsem si, že některá média už skutečně končí. Nedávno jsem měl v ruce poslední číslo Literárních novin, které se věnovaly reflexi kultury. Je vidět, že asi není jednoduché se s tou krizí vypořádat. Měli bychom nějakou formu pomoci nabídnout a dát šanci přežít.

Říkal jste, návrh již má hrubé obrysy.

Ono se to teď trochu pozdrželo. Ve chvíli, kdy se zastavilo projednávání rozpočtu, tak se nad tím vším vznáší otazník, protože pokud nedojde k navýšení deficitu státního rozpočtu, tak nejsou peníze nejen na tohle, ale ani na další věci, jako je dofinancování příspěvkových organizací v kultuře.

Pokud by byl schválen, mohl byste nastínit ty hrubé obrysy návrhu?

Pokud se podaří schválit rozpočet… Mám pocit, že je těžké mluvit o penězích a říkat, že jsme schopni někam poskytnout peníze, když máme v kase 100 milionů korun.

Dobře, ale říkal jste, že návrh už má hrubé obrysy. A já bych chtěla slyšet jaké. Mohl byste být konkrétnější?

Konkrétnější jsou jenom v tom, že je to stejné, jako když jsme teď schválili záměr pomoci komerčním kulturním odvětvím. V tomto případě šlo také o snahu pokrýt část zmarněných nákladů. Jak velkou část nákladů pokryjeme, se dohadujeme s ministerstvem financí. V případě komerčních kulturních institucí, jako jsou divadla nebo festivaly, tak jsme se dohodli na 50 procentech zmarněných nákladů.

Tohle bychom dělali s ministerstvem financí, protože jde o to, aby byly dodrženy určité proporce, aby to bylo nějakým způsobem férové. Například ve vztahu menších a větších, aby bylo vidět, že pravidla jsou vyvážená.

Slovo rozpočet

Horní limit pro podporu je tedy dvě miliardy?

O sumách bych se vůbec nebavil, dokud nevíme, jak vypadá rozpočet. Je to podle mě naprosto předčasné. A v této chvíli jsme nebyli tak daleko, abychom si říkali sumy, když nemáme peníze. Bavili jsme se s paní ministryní o té konstrukci, bavili se o tom i náměstci. Byli jsme ve fázi pracovní verze, ale teď musíme vyčkat, jaká bude situace. Teď nejsem schopen slibovat nikomu nic.

Je možné, že na podporu dosáhnou malé, ale také velké mediální domy? Mluví se především o Mafře, která by mohla na danou podporu dosáhnout.

Muselo by to být tak, aby to bylo nějakým způsobem vyrovnané. Aby to nebylo tak, že je to jenom pro někoho. Jak udělat, aby to bylo férové, v tom je obtíž. Jinak si myslím, že by to neprošlo ani první oponenturou. Když chceme pomoci tomuto segmentu, tak musí být zřejmé, že pravidla jsou pro všechny stejná.

Dá se odhadnout, dokdy může být finanční podpora připravená?

Nevím, není jasné, jak bude vypadat projednávání rozpočtu. Opravdu dokud tohle není ukončeno, tak mi ta debata připadá taková platonická. Bavíme se o něčem, co jsme zkoušeli, pokud by byly prostředky. Pokud nebudou, tak bohužel nemohu nabízet nic. Nevím, jak rychle to půjde, jak rychle bude schválený rozpočet. Může být varianta, že se to celé protáhne.