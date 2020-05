Kulturní tipy v době koronaviru: koncert kapely Mirai do auta, PSH můžete hledat po Praze

Kultura se vrací z online prostoru zpět mezi lidi, což s sebou nese i řadu bezpečnostních opatření. Ta ale nemusí akci a návštěvníky jen omezovat a dokonce z nich můžou vyjít i nové speciální projekty. Velmi oblíbené je například sledování filmů nebo i koncertů ze zaparkovaného vozu. V pátečních kulturních tipech má ale stále své místo i online kultura. Praha 14:08 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Popová kapela Mirai | Foto: Martyn Starý | Zdroj: Facebook Mirai

Mirai v autě

Přes autorádia, ale s velkou světelnou show, odehraje v areálu Dolních Vítkovic hudební skupina Mirai zatím největší český koncert pro auta. Kapelu lidé znají například díky hitům jako Když nemůžeš tak přidej, ØTCHI nebo Hometown.

Držitelé cen Evropy 2, Anděl nebo Zlatý slavík vydali za své krátké fungování už dvě alba, obě s japonským názvem - Konnichiwa a Arigato. Tím připomínají dálnovýchodní původ frontmana Miraie Navrátila, který byl výraznou osobností na české hudební scéně už před založením své současné kapely. Dříve totiž působil v hudební skupině Dolls in the Factory, která mimo jiné například poskytla svou píseň českému filmu Křídla vánoc.

Kašpárek v rohlíku

Roztancovat se na sedadle vozu v pátek můžou ale i mladší posluchači. Pro ty zahraje v pražské Holešovické tržnici kapela Kašpárek v rohlíku, která vydala už pět babypunkových alb. Na nich jsou nejen autorské písně, ale i přetextované hity od kapel jako The Clash nebo The Offspring. K živým vystoupením těchto hudebníků neodmyslitelně patří hlavně postava moderátora Kašpárka a molitanová číra, která mají jejich fanoušci na hlavách.

Autokina pro všechny!

Pro ty, kteří by si chtěli vzít do svého vozu popcorn, mají přichystaný program autokina. V plzeňském DEPU 2015 se promítá dvěma Oscary oceněný snímek Joker, jihokorejské drama Parazit můžete vidět na Nákladovém nádraží Žižkov a na brněnském Výstavišti se představí snímek Zrodila se hvězda. V Brně si ale můžete zajít i do běžných kinosálů. Dokumentem V Síti v pátek otevírá například kino Lucerna.

Zoo

V Brně kromě Lucerny otevírá například i zoologická zahrada. V provozu jsou také výběhy v Praze, Liberci nebo Jihlavě.

Kde jsou PSH?

Když budete mít štěstí, možná naživo uslyšíte kapelu PSH. Místo jejich koncertu je totiž do poslední chvíle tajné. Pokud ale legendární trio labelu Big Boss, které znají fanoušci například díky hitům Co si čekal nebo Já to říkal, nenajdete, můžete koncert sledovat alespoň online na mall.tv.

Divadla stále online

Na své si přijdou i divadelní nadšenci, i když ještě stále jenom doma v obýváku. Své tradiční vysílání nevynechává Divadlo na Vinohradech, které na svých webových stránkách ve 20.00 nabídne záznam Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy. V hlavních rolích se představí například Filip Blažek, Oldřich Vlach nebo Andrea Elsnerová.

Své fanoušky nezklame ani liberecké divadlo F.X. Šaldy. Jeho soubor nabízí živý přenos na seriálu Operace archa se Šimonem Dominikem, Lenkou Chvátalovou a Jiřím Janků. Vysílání najdete na YouTube kanále divadla.

Do obývákových hledišť se vypraví i královéhradecké Klicperovo divadlo. To odvysílá speciál svého seriálu Podkroví. Páteční 37. díl má název Putování po Studiu Beseda a bude dostupný na facebookovém profilu od 20.30.