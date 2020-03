PŘEHLEDNĚ: premiéra Šarlatána a 3Bobule se odkládá, festival Jeden svět by mohl pokračovat na podzim

Bezpečnostní rada státu v úterý dopoledne zakázala pořádaní kulturních a sportovních akcí, kterých by se mohlo zúčastnit více než 100 lidí.

V reakci na to okamžitě zrušila až do odvolání své představení některá divadla s kapacitou sálu přes 100 diváků. Posunuto bylo také konání některých filmových festivalů.

Ruší se premiéry filmů a na ně navazující distribuce. Do kin tak zatím nepřijdou české snímky 3Bobule, Princezna zakletá v čase nebo Šarlatán.

Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) v úterý odpoledne rozhodl uzavřít pro návštěvníky všechny příspěvkové organizace ministerstva kultury.

S platností od úterní 18. hodiny se zavřou galerie, knihovny, muzea či památkové objekty.

„Nejsme schopni vyloučit, že se v galeriích, muzeích či knihovnách shromáždí větší množství lidí,“ vysvětlil Zaorálek s tím, že se bude vracet vstupné.

Server iROZHLAS.cz připravil přehled dalších akcí, na něž opatření vlády dopadla.

Kina a filmové premiéry

Společnost Bioscop dočasně zrušila distribuci české komedie 3Bobule do kin, včetně pražské a slovenské slavnostní premiéry a veškeré naplánované akce spojené s uvedením filmu.

„Je nám to samozřejmě líto. Těšíme se na co nejbližší termín, kdy budou moci 3Bobule rozdávat radost, zvláště v této smutné době. Přátelé a Bobule zůstávají, " uvedl producent filmu Tomáš Vican. Film měl být po středeční pražské premiéře uveden do kin od 12. března. Náhradní termín zatím není znám.

Distributor také zvažuje odložení premiéry dokumentu Vojtěcha Kopeckého 11 barev ptáčete, který zachycuje několikaleté přípravy a natáčení snímku Nabarvené ptáče. Do kin měl být uveden 11. března.

Odkládá se také premiéra fantasy pohádky Princezna zakletá v čase, která byla plánována na 19. března. „Prozatím bohužel nemůžeme určit nové datum uvedení snímku do kin,“ uvedl za produkci filmu Martin Kubišta.

Posunutí premiéry nového snímku Agnieszky Holland oznámil také distributor CinemArt. Šarlatán, drama založené na skutečném životě léčitele Jana Mikoláška, kterého si ve filmu zahrál Ivan Trojan a jeho syn Josef, mělo slavnostní premiéru v únoru na mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně. Do českých kin měl vstoupit 26. března.

Síť multikin Cinestar s okamžitou platností zrušila veškeré veřejné projekce ve svých 13 pobočkách v celé zemi. Informoval o tom ředitel společnosti Jan Bradáč. Podle něj pokladny zůstávají otevřené, aby mohli diváci požadovat vrácení vstupného.

Konkurenční síť Cinema City programovou nabídku neruší, omezí jen kapacitu svých sálů na maximální počet 100 osob, aby tak respektovala mimořádná opatření vlády.

Omezením kapacity reagují i některá menší kina. Pražský Modřanský biograf, jedno z prvních kamenných kin na území Prahy, ujistil na svých facebookových stránkách diváky, že plánované projekce neruší, ale omezí kapacitu pro maximálně 99 osob.

Komorní Edison Filmhub na Novém Městě má kapacitu promítacího sálu 75 sedaček, proto zatím provoz neomezuje. Naopak kino Lucerna zrušilo všechna představení v obou svých sálech až do 22. března.

„Vstupenky zakoupené on-line budou stornovány automaticky a platba se kupujícímu vrátí zpět na účet. Vstupenky zakoupené na pokladně lze vrátit tamtéž v pracovní dny,“ uvedlo kino na svém facebooku.

Zrušené festivaly

Zákaz se dotkne také filmových festivalů. Pořadatelé už zrušili přehlídku Febiofest, která měla v Praze proběhnout mezi 19. a 27. březnem a poté se přesunout do regionů. Jedna z největších filmových akcí v České republice se přesune na dosud neznámý jiný termín v roce 2020.

Festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět, jehož pražská část odstartovala 5. března, byl přerušen do odvolání.

„Rušíme veškeré projekce a doprovodné akce, odkládáme dopolední školní projekce a konání festivalu v regionech. Festival nekončí, budeme pokračovat ‚Až naprší a uschne‘, jak zní motto letošního Jednoho světa, řádově za několik měsíců, pokud to situace umožní,“ píše se na stránkách festivalu.

„Momentálně jednáme o možnosti pokračování festivalu na podzim,“ dodal ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech má začít 3. července. Mluvčí Uljana Donátová řekla, že festival se zatím připravuje podle plánu a vyhlášená opatření jeho přípravy zatím neovlivnila.

Divadelní představení

Národní divadlo ruší do odvolání představení všech souborů ve všech budovách včetně středeční předpremiéry činohry Stát jsem já ve Stavovském divadle. Vstupné vrací obchodní odbor za zakoupená představení prozatím s termínem hraní do 17. března včetně.

„Online nákupy budou odbaveny bankovním převodem, vstupenky zakoupené fyzicky na pokladně je možné zaslat e-mailem, aby se omezil osobní kontakt,“ sdělila Ivana Hendrychová. K dispozici bude pokladna na Nové scéně. O dalším postupu bude scéna informovat na svém webu.

Tomáš Staněk

@stanek_t V souvislosti s rozhodnutím vlády Národní divadlo ruší plánovaná představení od úterý 10. března 2020. Podrobnosti vracení vstupného, respektive změny termínu návštěvy inscenace zveřejníme brzy. Děkujeme za pochopení.

„Jsme donuceni pro vás nehrát. Nevíme do kdy, protože to nikdo neurčil. Nevíme proč, protože v ČR onemocnělo cca 38 lidí s příznaky lehké chřipky,“ uvedl na webu ředitel pražského Divadla na Jezerce Jan Hrušínský. Vstupenky na úterní a případně i další zrušená představení zůstávají v platnosti a divadlo bude hledat náhradní termíny.

Na svém facebookovém profilu se Hrušínský ostře pustil do premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Podle divadelníka opatření vlády bude mít likvidační dopad na malé fungující firmy.

Rock Opera zrušila premiéru rockové opery Troja s Evou Urbanovou, která se měla konat 19. a 20. března. Náhradní termín bude 20. a 21. května, vstupenky zůstávají v platnosti.

Od úterý přestává hrát Divadlo v Dlouhé nebo Činoherní klub, Městská divadla pražská zatím zrušila úterní představení. Předávání Cen divadelní kritiky, které se bude konat 16. března v divadle Komedie, se uskuteční bez diváků. Program bude podle pořadatelů možné sledovat streamovaným přenosem České televize.

Další kulturní akce

Česká filharmonie ruší do konce příštího týdne všechny akce v Rudolfinu s účastí nad 100 osob. Naopak programů pro mateřské školy a komorních koncertů pro méně než 100 posluchačů se toto rušení nedotkne, řekl mluvčí filharmonie Luděk Březina.

Koncerty prozatím do konce března zrušil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, vládní nařízení se dotkne i Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Karlštejn, Hluboká nebo Bouzov. Státní hrady a zámky budou do odvolání uzavřeny, sezona začne později Číst článek

Národní galerie Praha zatím kvůli novému typu koronaviru výstavní prostory návštěvníkům neuzavírá. Kvůli ochraně děl má na atraktivní výstavy určen limit, do stálých expozic přijde méně než 100 lidí za hodinu. Vyplývá to z vyjádření mluvčí galerie Evy Sochorové. Podle ní instituce disponuje mechanismy, na jejichž základě umí zabezpečit počet lidí v prostoru.

Národní muzeum zrušilo všechny akce, kde by mělo být 50 až 100 lidí. Zatím to nejsou vernisáže, které v březnu muzeum na programu nemá, opatření se týká spíše doprovodných programů pro děti, řekla mluvčí muzea Lenka Boučková.

Brněnský zábavní vědecký park Vida! bude od středy zavřený. Cntrum by kvůli vysoké návštěvnosti patrně nedokázalo vyhovět požadavku, aby na místě bylo ve stejný čas vždy méně než 100 lidí.

Objekty Muzea města Brna, tedy hrad Špilberk a vila Tugendhat, zatím budou pro návštěvníky otevřené. Otevřeno má zatím také Moravská galerie.

Ceny Czech Grand Design kvůli koronaviru mění termín z původně plánovaného 24. března. „Věřím, že přesun na pozdější termín nijak nepoškodí atmosféru večera, jen si budeme muset všichni počkat na vítěze delší dobu,“ uvedla za přípravný výbor Cen Jana Zielinski. Nový termín pořadatelé oznámí.

Pořadatelé udílení knižních cen Magnesia Litera počítají, že finále letošního ročníku 7. dubna se na Nové scéně uskuteční, případně ale bez diváků. Pořadatelé červnového festivalu Metronome Prague vzhledem k termínu pokračují v plánování a přípravách, uvedla mluvčí festivalu Martha Häckl.

Knižní veletrh Svět knihy, který by měl začít 14. května na holešovickém Výstavišti, se podle mluvčí Jany Chalupové nadále připravuje. Pořadatelé věří, že se uskuteční.