Velké letní festivaly letos nebudou. Sněmovna projedná zákon o odložení vrácení vstupného

Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky, se letos v létě v ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Po jednání vlády to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Vláda ve čtvrtek také schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci. Od 11. května se také budou moci konat kulturní akce s účastí do 100 lidí. Praha 19:33 30. 4. 2020 (Aktualizováno: 19:56 30. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodnutí vlády se může týkat takových akcí, jakou jsou Colours of Ostrava (na archivní fotografii), Rock for People či Let it Roll | Foto: Maxim Oweyssi | Zdroj: Český rozhlas

„Tisícihlavé mezinárodní festivaly je něco, co si hygienici ani ministerstvo zdravotnictví představit nedovede. Říkám to definitivně. Budeme se samozřejmě bavit, co bude v létě možné. To vám ale teď neřekne nikdo z nás, protože to bude věcí toho, jak se vyhodnotí první krok (účast 100 lidí), jak se to projeví,“ řekl Zaorálek s tím, že velké akce a festivaly by se neměly konat až do 31. října.

S účastí do 100 osob se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce od 11. května. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do této kategorie budou i svatby. Dosud platí limit deseti osob.

Umělci ale budou muset mít PCR test na koronavirus s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pokud třeba natáčení bude trvat déle, budou muset být testováni alespoň jednou za dva týdny. Platit bude také dodržování odstupů, dezinfikování místa a měření teploty.

Odložení vrácení vstupného

Zákon o možnosti odložení vrácení vstupného půjde podle Zaorálka v pondělí do Poslanecké sněmovny. „Nejrychleji, když všechno půjde optimálně, by mohl být schválen v polovině května,“ uvedl.

Od okamžiku účinnosti zákona se začne počítat ochranná lhůta, podle návrhu zákona by byla až do 31. října příštího roku. Znamená to, že bude možné odložit dobu, kdy pořadatelé buď vrátí peníze, nebo vystaví voucher. Ochranná lhůta má chránit organizátory kulturních akcí, pokud by po nich chtěli všichni najednou vracet vstupné.

Rozhodnutí vlády se může týkat takových akcí, jakou jsou Colours of Ostrava, Rock for People či Let it Roll. Jejich organizátoři už dříve řekli, že v případě zrušení odhadují ztráty na desítky milionů korun.

Důležité pro budoucnost festivalů bude, zda budou chtít lidé hromadně vracet vstupné. Jen ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová odhadla ztráty na 30 až 50 milionů korun.