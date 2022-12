Hrušínský, Somr, Marvan i Kemr. Slavní čeští herci, kteří v pohádkách ztvárnili krále, byli i rozhlasovými esy

Rozhlas vysílá už sto let a v jeho studiích vznikly stovky pohádek. Měly různé náměty a také různé hrdiny. Byly moderní i klasické, a v mnoha z nich vystupoval král. Když jsme procházeli naším archivem, zjistili jsme, že postavy rozhlasových králů dostávali slavní čeští herci. Některé vám představíme v prvním díle vánočního seriálu Radiožurnálu Rozhlasoví králové. ROZHLASOVÍ KRÁLOVÉ Praha 15:05 27. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K rozhlasovým posluchačům promlouval i Jaroslav Marvan | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Herce Jaroslava Marvana znají diváci televizních obrazovek jako moudrého policejního radu Vacátka i jako krále filmové pohádky z roku 1968 o šíleně smutné princezně.

V rozhlase byl Marvan naopak zase královským otcem princezně na vdávání i Šípkové Růžence. Pohádku natočil o dva roky dříve, než vznikl film Šíleně smutná princezna.

Marvan začínal už ve 20. letech minulého století v divadle Vlasty Buriana. Nastoupil tam jako čtyřiadvacetiletý mladík a dlouhá léta byl Burianovým partnerem. V roce 1954 přijal nabídku první české scény.

Na jevišti Národního divadla se potkával i s dalšími velikány, například Josefem Kemrem. I on měl slabost pro práci v rádiu. Mimo jiné krále hrál v pohádce Zdeňka Svěráka Kolo se zlatými ráfky. V rozhlase ztvárnil až čtyři stovky rolí, včetně královských.

V nahrávce z roku 1988 uslyšíte i hlas Borise Rösnera. Do rádia chodil často a za sebou měl hned několik královských otců.

I Josef Somr si zahrál zlého krále, který touží po mladé a krásné princezně se zlatou hvězdou na čele. V našem archivu narazíte až na deset velkých pohádek, kde má roli krále.

Co královský rozhlasový hlas, to slavné herecké jméno. Patří sem i Rudolf Hrušínský. Hrál například krále v pohádce Boženy Němcové Sůl nad zlato. V roce 1988 ji natočil Karel Weinlich.

Na kilometrech zvukových pásů jsou zachyceny hlasy legend. Naším rozhlasovým pohádkovým králem byl ale režisér Karel Weinlich.

On sám se označení bránil, jak uvedl v jednom z posledních rozhovorů pro Český rozhlas před deseti lety. Do rozhlasu nastoupil v 50. letech a zůstal mu věrný až do své smrti před dvěma lety.