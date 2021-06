Rodina udělala z chátrajícího hostince v Kravsku nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

„Snažili jsme se hlavně tu budovou očistit, zachovat maximum toho, co tu bylo zachováno nebo to, co jsme znovu odhalili pod těmi nánosy během let. Vrátit co nejvíce do toho původního,“ říká Barbora Hora, která je stejně jako její manžel Jan architekt. Bývalému jednopatrovému hostinci zanechali patinu lehce nažloutlého zdiva. Repasované jsou střechy i okna. Kocanda tak opět slouží svému původnímu účelu.

„Areál je obrovský… a teď odkud začít? Začnete něco dělat a na druhé straně se vám začne něco propadat. Myslím, že kdybychom se toho neujali, tak to může zaniknout. Stav některých objektů byl takový, že už tady byly propadlé stropy a střechy a netrvalo by dlouho a ta věc může zmizet. Bylo to za pět minut dvanáct,“ říká Jan Hora.

Bývalou továrnu koupil podnikatel Jan Zmeko své manželce Ludmile podle svých slov jako vánoční dárek v roce 2017. Ona sama z Kravska pochází a pamatuje si dobu, kdy ještě továrna vyráběla. „Keramika, květináče, sošky, chalupářská keramika. To tady zůstalo.“

Hostinec a přilehlé budovy jsou už opravené. Nyní dělníci pracují na rekonstrukci samotného srdce továrny, kde jsou stále k vidění míchací válce, pece a odlévací formy. „Někdy v budoucnu se nám snad podaří tady udělat expozici.“ Podle architektů by areál mohl být zrekonstruovaný do několika let.