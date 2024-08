Křižíkova fontána je stále plně funkční, budoucnost je ale nejistá. Revitalizace by stála stovky milionů

Kdysi byla chloubou technické vyspělosti, dnes ji návštěvníci mohou obdivovat jen párkrát do roka. Slavná fontána Františka Křižíka na pražském Výstavišti z roku 1891 se dnes využívá jen málokdy a její budoucnost je nejistá. Město by na revitalizaci celého prostoru potřebovalo stovky milionů korun. Praha 11:22 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Technická památka, jak zjistil Radiožurnál, je dnes stoprocentně funkční. Samotná fontána prošla poslední velkou rekonstrukcí v roce 1991 a to při příležitosti Všeobecné československé výstavy. Další dílčí opravy se dočkala po povodních v roce 2001, kdy byla celá zaplavena.

„My jsme před lety repasovali technologii fontány. V suterénu, v obrovské strojovně, jsou všechna čerpadla a jsou plně funkční. Zachována jsou i světla, která ovládáme díky řídícímu pultu. Je ale pravda, že si organizátoři různých akci vozí často vlastní osvětlení,“ říká šéf Výstaviště Tomáš Hübl.

Celý prostor je dnes málo flexibilní, a právě to ztěžuje organizátorům akcí, ať už to jsou například festivaly nebo koncerty, fontánu využívat. Samotný prostor kolem fontány má sice kapacitu přes čtyři tisíce sedících diváků, ale na druhou stranu tam není pódium, které se vždy jednorázově staví z lešenářských trubek a není tam ani žádné zázemí pro účinkující. Málokterý organizátor pak dokáže skloubit nastavení fontány s hudební produkcí.

Plán rekonstrukce

Výstaviště Praha má připravenou studii na revitalizaci. Celý vodní prvek, tedy bazén, by se mohl schovat pod zem a došlo by k zadláždění celého prostoru.

Trysky by stále vyčnívaly skrz zem, takže by mohla vzniknout například vodní clona nebo vodotrysky a v létě by tak fontána mohla fungovat i jako vodní hřiště, po kterém by se návštěvníci mohli projít. Díky tomu by tam pak byla zpevněná plocha, na které by šla stavět plnohodnotná pódia.

Všechno ale záleží na financích. V rámci této studie by se neopravovala pouze samotná fontána, ale celý prostor kolem ní.

„Při revitalizaci svahu k Průmyslovému paláci by vznikl suterénní skladový prostor, ale to jsou opravdu velké stavební přesuny. Takže se bavíme o stovkách milionů korun. Není to úplně priorita, ale po dokončení Průmyslového paláce by si tento prostor zasloužil revitalizaci. Díky tomu by se pak napojila horní a spodní část Výstaviště. Velmi by to areálu pomohlo i z obchodního hlediska, ale bude záležet na investičních možnostech města,“ doplňuje Tomáš Hübl.

Výstaviště, jehož majitelem je dnes Hlavní město Praha, se v tuto chvíli chce zaměřit především na oživení celého prostoru před historickým Průmyslovým palácem, který už je v rekonstrukci. A peníze investuje i do opravy Malé sportovní haly a plaveckého bazénu. Oba tyto areály jsou už na konci své životnosti.

Fontána elektrotechnika Františka Křižíka se poprvé rozzářila v květnu 1891. Byla postava při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Tehdy se tam představení konala každý večer. Dno bazénu tvořila silná skla, díky kterým se pak světlo odráželo do fontán.

Ty stříkaly až výše několika desítek metrů a byly tak vidět až ze Starého města. Nové technologie a nové možnosti pak přinesla rekonstrukce v roce 1991. Výstaviště a tedy i fontána jsou dnes kulturní památkou.