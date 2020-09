Program na pomoc umělcům COVID kultura pokračuje až do 30. září, žádostí je za 86 milionů korun

Příjem žádostí o dotace z programu COVID kultura je prodloužený do 30. září, původně měl skončit v pátek. Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterého ho spolu s ministerstvem kultury připravilo, v něm zatím eviduje žádosti za zhruba 86 milionů korun, celkem je vyčleněno 900 milionů korun. Ministerstva zároveň chystají druhou výzvu, kterou by se měl rozšířit okruh žadatelů, novinářům to řekla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

