Kultura v době covidu: v Polsku či Rakousku otevřeli galerie, Němci musí počkat nejméně do března

Většina kulturních institucí je v Česku kvůli koronavirové epidemii zavřená od 14. října. Mezi nimi například kina, koncertní sály nebo divadla.

Hřib: Konec nouzového stavu neznamená zrušení všech opatření. Ministerstvo většinu zachová Číst článek

Provozovatelé galerií a muzeí mohli koncem loňského roku otevřít, kvůli zhoršující se epidemické situaci to ale - až na pár výjimek - vydrželo jen několik týdnů.

Ve čtvrtek Poslanecká sněmovna odmítla prodloužení nouzového stavu. Politici tak momentálně řeší, jak protiepidemická opatření udržet v platnosti.

I bez nouzového stavu ovšem může ministerstvo zdravotnictví na celoplošné úrovni zakázat nebo omezit slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiné shromáždění a trhů.

Polsko

Poněkud odlišná je situace v Polsku, kde mohou už týden vyrazit zájemci do muzeí a galerií. Platí tam ovšem opatření, kdy jeden návštěvník musí mít pro sebe 15 metrů čtverečních.

V pátek se na dva týdny otevřela také kina nebo divadelní sály. Provozovatelé nicméně mohou pustit dovnitř maximálně polovinu diváků. Pro ty ovšem kinaři nestihli objednat nové filmy a stěžují si, že jim vláda o změně pravidel neřekla s větším předstihem.

Tisíce lidí navštívily výjimečně otevřené výstavy. Nejvíce lidí se přišlo podívat na expozici Rembrandt Číst článek

K uvolnění v kultuře přistoupila vláda ve Varšavě díky tomu, že počet nově nakažených za poslední měsíc klesá. Průměrně jich teď přibyde kolem 6000 denně na zhruba 38 milionů obyvatel.

Slovensko

Na Slovensku jsou v tuto chvíli pro veřejnost nepřístupné v podstatě všechny kulturní instituce. Nemocnice jsou kvůli pandemii na hranici svých kapacit. Rozhodovat o zmírnění opatření se tam bude až se situace uklidní.

Rakousko

Rozvolňovat se začalo už i v Rakousku, kde klesá průměrný počet nakažených za poslední týden k 1300 denně. Někteří Rakušané už tento týden vyrazili na výstavy. Návštěvníci ale musí mít respirátor a pro každého ještě více místa než v polských galeriích — 20 metrů čtverečních.

Pandemie ovlivnila i kolektivní správce autorských a majetkových práv. OSA přijde o stovky milionů Číst článek

Divadelníci, kinaři a hudebníci si ale ještě musí počkat na další vlnu rozvolňování. Hudebních vystoupení z opery se tak zájemci dočkají tento měsíc pouze na televizních obrazovkách, kdy bude veřejnoprávní ORF vysílat například premiéru Carmen.

Vídeňská státní opera zmírnění i tak využila a otevřela budovu návštěvníkům alespoň na prohlídku. Jaká budou další uvolnění u našich jižních sousedů, bude známo příští týden.

Německo

Německo zůstává v lockdownu nejméně do začátku března. Vláda už ale představila uvolňovací plán. V první vlně se tak mají otevřít muzea a galerie. Rozhodovat o tom budou jednotlivé okresy podle aktuálního počtu nakažených.

Spustit vše mohou ve chvíli, kdy se tam v přepočtu na 100 000 obyvatel nakazí méně než 35 lidí týdně. Výhledově ale zatím ministři kultury nezveřejnili, kdy by se mohla otevřít kina a divadla.

Francie

Začátkem týdne oznámila francouzská ministryně kultury Roselyne Bachelotová, že by se v nejbližších týdnech mohla otevřít muzea a kulturní památky. Přesné datum není známo, ale mohlo by to být i „ze dne na den“.

OBRAZEM: Akrobaté a hudebníci v oživlých výlohách. Umělci podpořili zavřené obchody a kulturu Číst článek

Naopak francouzská divadla a kina budou i nadále zavřená. Organizátoři kulturních akcí svůj program přesto připravují a postupně i posouvají.

Filmový festival v Cannes by tak místo května měl být až v červenci. Vše bude záležet na vývoji, stabilizaci situace a především uvolňování bezpečnostních opatření.

Počet nakažených ve Francii v posledních týdnech stagnuje a sedmidenní průměr denně nakažených covidem-19 se drží kolem 20 000.

Belgie

V Belgii na přelomu října a listopadu úřady znovu uzavřely všechna muzea, galerie, divadla a kina. Od začátku koronavirové krize musely mít kulturní instituce zavřeno po víc než šest měsíců.

Majitelé a provozovatelé kin se minulý týden obrátili na federální vládu s žádostí o navýšení podpory vzhledem k tomu, že konec krize není v dohledu. Dosavadní ztráty podle sektoru překročily 210 milionů eur. Bankrot hrozí stovce z kin a o práci by tak mohlo přijít 1250 lidí.

Belgičtí divadelníci se mohli nadechnout naposledy v létě, kdy bruselská Národní opera dokonce nastudovala novou inscenaci Die tote Stadt od Ericha Wolfganga Korngolda. Na premiéru ale mohlo přijít jenom 200 diváků a krátce po ní musela zavřít i opera.

Belgie se na jaře i na podzim zařadila mezi nejhůře zasažené státy světa co do počtu úmrtí v přepočtu na obyvatele. Od listopadu v zemi nepřetržitě platí přísný lockdown, díky němu se po druhé vlně úřadům daří držet i relativně stabilizované počty nově nakažených a hospitalizovaných. Opatření platí zatím do začátku března. Kvůli nadcházejícím masopustním prázdninám do té doby země uzavřela také hranice.