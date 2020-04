Kulturní tipy v době koronaviru: Oscarový snímek z vlastního auta nebo koncert Pavla Šporcla v obýváku

Oscarový snímek z pohodlí vlastního automobilu, takovou příležitost nabízí Festival Art Parking na pražském Nákladovém nádraží Žižkov. Film Zelená kniha může být ideální volbou, jak ve středu strávit večer kulturně. Milovníci vážné hudby si mohou doma pustit živý koncert houslového virtuoza Pavla Šporcla, který bude své vystoupení streamovat na sociálních sítích. Praha 18:26 29. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mahershala Ali a Viggo Mortensen ve filmu Zelená kniha | Zdroj: Aerofilms

Sledujte oscarový snímek Zelená kniha z vlastního auta

Festival Art Parking může být ve středu ideální volbou pro fanoušky automobilů a oscarových snímků. Za svého zaparkovaného vozu můžou na pražském Nákladovém nádraží Žižkov sledovat, jak ve filmu Zelená kniha vozí herec Viggo Mortensen v tyrkisovém Cadillacu deVille svého kolegu Mahershalu Aliho, jakožto slavného černošského muzikanta, na jeho severoamerickém turné.

V pyžamu nebo s večeří si ve středu můžete zajít i do divadla

V rámci nejdéle fungujícího českého online festivalu #kulturažije se ve středu o zábavu postará Divadlo Viola, konkrétně jeho program s názvem a Přece se hraje. Společně v něm vystoupí herec Viktor Preiss a hudebníci Ivo Kahánek a Emil Viklický.

Divadlo na Vinohradech

Své publikum nezklame ani Divadlo na Vinohradech. Na svých webových stránkách odvysílá záznam Shakespearovy hry Jak se vám líbí. V komedii o bláznovství, lásce a oslavě svobody se v hlavních rolích představí Šárka Vaculíková a Marek Adamczyk.

Co bude se souborem Cirk la Putyka?

Součástí středečního vysílání cirkusové company bude kromě záznamu představení Memories of Fools i tisková konference, na které soubor sdělí své plány a vyhlídky do budoucna. Další díl ze série Cirk la Putyka (A)live můžete sledovat od 20.00 na jejich facebookovém profilu nebo YouTube kanálu. Přenos je dostupný zdarma s možností dobrovolného příspěvku.

Bacha na Šporcla

Středeční koncert s názvem Bacha na Šporcla bude už druhým ze série Pavel Šporcl 6x v obýváku. Ta bude každou středu pokračovat na facebookovém profilu světoznámého virtuóza až do 27. května. Takto na vystoupení zval své fanoušky sám houslista.

Barokní orchestr Collegium 1704

Kromě světoznámého houslového virtuóza ve středu příznivcům vážné hudby zahraje například i barokní orchestr Collegium 1704. Během jejich vůbec prvním vlastním livestreamu zazní například skladby Missa Matris dolorosa Antonia Caldary nebo Stabat Mater od Domenica Scarlattiho.

Společný koncert Evy Turnové a Vladivojny la Chia

Na své si nepřijdou ale jen fanoušci vážné hudby. Na podporu asociace Děti úplňku, která pomáhá lidem s autismem, zahrají společně alternativní umělkyně Eva Turnová a Vladivojna la Chia. Koncert můžete sledovat na webu organizace Kultura doma od 20.00.