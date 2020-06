Pořadatelé letních kulturních akcí své plány výrazně měnit nebudou, i když se podmínky výrazně lepší

Od pondělí může kulturní akce navštívit 1000 lidí, od září by to mělo být až 10 000. Vyplývá to z nejnovějšího oznámení vlády, týkajícího se šíření nového koronaviru. Některým organizátorům to otevírá nové možnosti a příležitosti, podle jiných pořadatelů ale nebude mít nové nařízení na podobu jejich akcí výrazný vliv. Jedním z nich je například festival Rock for People. Praha 19:06 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Festival Rock for People se letos bude konat jen jako jednodenní akce s názvem Rock for People Home. (ilustrační foto) | Foto: Petr Klapper | Zdroj: Petr Klapper

Jeden z nejnavštěvovanějších českých hudebních festivalů, který se pravidelně koná v Hradci králové, spoléhá ve své dramaturgii zejména na zahraniční jména. To označuje šéf Rock for People Michal Thomes za hlavní důvod, proč s organizačním týmem zůstávají u původního plánu, tedy přesunout celý ročník, který nabízel například jména jako Green Day, Fall Out Boy nebo The 1975, na léto 2021 a letos uspořádat pouze jednodenní akci Rock for People Home. Na ní vystoupí 20. června pouze pět tuzemských hudebníků, kteří předtím individuálně zahráli v pěti různých českých městech.

Thomes ale zároveň dodává, že pro festivaly, které se soustředí na českou hudební scénu, může být toto uvolnění velice důležitým bodem. „Je to dobrá zpráva pro lokální promotéry, kteří dělají velké kapely jako Kabát, Lucie a tak dále. Náš podzim to ale, jak říkám, nijak zvlášť neovlivní.“

Speciální programy

Divadelní festival Letní Letná se na rozdíl od Rock for People letos konat bude. Svůj srpnový program ale také neplánuje rozšiřovat. Radiožurnálu to řekl jeho ředitel Jan Turek.„Už je to pro nás strašně pozdě. Vzhledem k tomu, že je festival už za dva měsíce. Nám to jen umožní třeba pustit na představení víc lidí, ale rozšiřovat to asi nebudeme. I tak si myslím, že bude program hodně intenzivní a zajímavý. Máme připravenou například open air scénu, kde bude pak moct být třeba ještě víc lidí.“

Kdo přidání nových speciálních programů naopak nevylučuje, je festival Colours of Ostrava. O tom, jakou by měly mít podobu, organizátoři více prozradí v pondělí. Stejně jako královehradecký Rock for People i ostravský festival přesunul svůj hlavní program na příští rok a snaží se zachovat co nejvíce jmen z původního line-upu. Potvrzená je už řada interpretů včetně headlinerů The Killers, Twenty One Pilots, Martina Garrixe nebo The Lumineers.

A podobně to mají také pořadatelé Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Žádné zásadní programové změny v souvislosti s dalším rozvolněním nechystají, přípravy na srpnovou akci jsou v plném proudu a měnit nabídku už je pro ně pozdě, řekla Radiožurnálu ředitelka akce Radana Korená.

A změny neplánuje ani vedení tradiční divadelní přehlídky pod širým nebem Letní shakespearovské slavnosti. V hledišti na Pražském hradě jen navýší počet míst z původně plánovaných tří stovek na plný počet v hledišti.