Zaorálek poodhalil plán pro kulturu: od 17. května by se venku mohlo sejít 700 lidí, vevnitř 400

Od pondělí 17. května by se venkovních kulturních akcí mohlo účastnit až 700 lidí. Na twitteru to napsal ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Na vnitřních akcích by podle návrhu mohlo být až 400 lidí. O týden později pak 1000 účastníků venku a 500 uvnitř při kapacitě 50 %. Šéf resortu kultury se na tom ve čtvrtek večer domluvil s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Jasno by mělo být po pondělním jednání vlády.

