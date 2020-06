Kulturní tipy: venkovní koncert Chinaski, Rock for People z domova nebo Dny evropského filmu

Většina českých hudebních festivalů se letos v tradiční formě konat nebude. Jejich organizátoři proto často vymýšlí náhradní programy. Výjimkou není ani festival Rock for People, který letos nabízí speciální sérii koncertů s názvem Rock for People home. Někteří interpreti se však představí divákům na venkovních koncertech a to v pražských Riegrových sadech - sérii vystoupení odstartuje skupina Chinaski.

Praha 11:43 16. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít