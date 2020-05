Kulturní tipy: restart kin s dokumentem V Síti nebo poslední livestream Husy na Provázku

Kultura OnLive. I když to může vypadat jako nešťastný překlep, není tomu tak. Většina divadelních souborů nebo hudebníků sice ještě stále působí na internetu – tedy ONLINE – některé scény, zejména kina, se už ale pomalu vrací do běžného provozu, kdy za uměním můžou jít lidé naživo, tedy LIVE. Z části online a z části LIVE tak budou od pondělí vypadat i naše každodenní kulturní tipy na večer. Praha 15:04 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z natáčení dokumentu V síti | Foto: Milan Jaroš | Zdroj: Aerofilms

LIVE

Kino Pilotů

„Diváci budou moct sedět v každé druhé řade a mezi dvěma sedadly bude vždy jedno sedadlo volné. Diváci by si neměli, alespoň na začátku, brát do sálu občerstvení a měli by mít roušky.“ Takto popsal podobu bezpečnostních opatření Kina Pilotů jeho provozovatel Jan Macola. Vršovický biograf své znovuotevření oslaví třeba předpremiérou ruského válečného dramatu s názvem Vysoká dívka. Film režiséra Kantěmira Balagova vypráví o dvou mladých ženách z Leningradu, které se snaží ve městě zdevastovaném druhou světovou válkou znovu začít žít.

Dokument V Síti se vrací k divákům

Film, který rozkrývá prostředí internetových sexuálních predátorů, mají na svém programu i kina Aero, Světozor, hradecký Bio Central nebo i zmíněné Kino Pilotů. Snímek režisérského dua Vít Klusák a Barbora Chalupová se stal i přes dočasné přerušení projekcí diváckým hitem. Během jednoho březnového víkendu na něj do biografů přišlo přes 111 tisíc diváků. Tím se značnou rezervou překonali tehdejší rekord dokumentu Trabantem do posledního dechu, který během jeho prvního víkendu v kinosálech vidělo 18 tisíc lidí.

Pražské věže se otevírají veřejnosti

Od pondělí můžou zájemci navštívit Petřínskou rozhlednu (i blízké zrcadlové bludiště), Staroměstskou mosteckou věž, Prašnou bránu, Malostranskou mosteckou věž nebo Svatomikulášskou městskou zvonici. Muzeum hlavního města Prahy má v nejbližších dnech otevřít třeba i dům U Zlatého prstenu nebo hlavní budovu muzea na Florenci.

ONLINE

Liberecké divadlo F.X. Šaldy

Z obývákového hlediště můžete sledovat například program Večerníček pro dospělé libereckého Divadla F.X. Šaldy. V pondělí předčítá herec Martin Polách povídku Karla Poláčka s názvem Hynek v přírodě. Přenos můžete ve 22:30 sledovat na jejich Facebooku nebo YouTube.

Divadlo Sklep na mall.tv

Své publikum nezklame ani Divadlo Sklep. Na mall.tv od osmi hodin vysílá program s názvem Zavirovaná besídka. Peníze ze vstupného pomůžou „sklepáckému“ souboru udržet si svou scénu na Dobešce, kde hrají už více než 20 let.

Poslední vysílání Husy na provázku

Od začátku nouzového stavu pravidelně předčítají herci divadla Husa na provázku Boccacciův Dekameron. V pondělí je na řadě Dalibor Buš. Pro brněnský soubor to bude podle jeho tiskové mluvčí Alžběty Nagyové úplně poslední livestream před návratem na jeviště.

Jazzový koncert s Grammy nominací

Ani na hudební fanoušky internetová kultura nezapomněla. V rámci nejdéle fungujícího online festivalu #kulturažije odvysílá mall.tv koncert amerického jazzového pianisty Kennyho Wernera, který má na svém kontě například i nominaci na cenu Grammy.