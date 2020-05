Kulturní tipy v době koronaviru: koncert Chinaski nebo online ročník Pražského jara

V pondělí to bude přesně týden od zmírnění některých bezpečnostních opatření a tedy i pomalého návratu umění zpět k lidem. Zároveň ale nekončí ani populární online kultura, která stále nabízí řadu zajímavých programů, hlavně těch hudebních. Doma v obýváku můžete v neděli mít skupinu Chinaski nebo dokonce symfonický orchestr BBC, který letos slaví 90. výročí od svého založení. Praha 14:00 17. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Streamovaných koncertů z prázdného koncertního sálu stihla kapela během nedobrovolné pauzy od živého vystupování už sedm. | Foto: Ondřej Pýcha | Zdroj: Vypsaná fixa

BBC Symphony Orchestra a plány Pražského jara

Své jubileum připomene BBC Symphony orchestra například záznamem loňského vystoupení na festivalu BBC Proms. Ten v neděli od 20:00 odvysílá druhý letošní oslavenec, tedy 75 let starý festival Pražské jaro. Jeho organizátoři připravili pro letošní online ročník nejen takovéto záznamy, ale i jedenáct livestreamů. Z Janáčkova divadla ve středu živě zahraje Brno Contemporary Orchestra, přesně za týden bude do Čech ze Spojených státu vysílat houslista James Ehnes a o den později se prázdným Rudolfinem rozezní basbaryton Adama Plachetky. Všechny programy budou zdarma dostupné na webu Pražského jara.

Chinaski na podporu seniorů

Nejen pro své skalní fanoušky zahraje i skupina Chinaski. Výtěžkem z nedělního koncertu na mall.tv chtějí pomoct hlavně seniorům, kteří patří v době koronavirové krize k nejohroženějším skupinám.

Jednu z nejpopulárnějších českých kapel znají lidé například díky hitům jako Hlavolam, Klára, Dobrák od kosti nebo i písni Láska a data z posledního alba 11, které se dočkalo nominace na Cenu Anděl. Tu si zatím Chinaski odnesli jen jednou za album Rockfield a to ještě ve staré sestavě. Kromě frontmana Michala Malátného a kytaristy Františka Táborského kapela před třemi lety kompletně změnila svou sestavu.

Fenomén Vypsaná fiXa

Své příznivce ale v neděli nezklame ani Vypsaná fixa. Pardubická skupina na facebooku zahraje celé album Fenomén, za které si v roce 2007 vysloužila nominaci v Cenách Anděl. Na této desce najdete třeba skladby jako Darling, Emigrant nebo píseň Dezolát, která zazněla i ve snímku Václav režiséra Jiřího Vejdělka. Streamovaných koncertů z prázdného koncertního sálu stihla kapela během nedobrovolné pauzy od živého vystupování už sedm. O tom, kdy před koronavirem hrála naposledy Vypsaná fiXa bez diváků, mluvil před měsícem frontman Michal Mareda, alias Mardi, v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Pamatuju si na dvě takové situace. Jedna proběhla někdy na konci 90. let, když jsme hráli společně s Ready Kirken v Jihlavě v klubu Avantgarda, a na ten koncert nepřišel nikdo. Prostě nula. Byl tam jenom zvukař, který pak odešel, když to nazvučil. Takže my jsme hráli a on už tam nebyl. To byl bizár. A pak ještě jednou, zrovna s šéfem Rock for People, který s námi tehdy jel jako road manažer, a to jsme měli koncert v Říčkách. Tam přišlo taky hodně málo lidí, ale ne nula. Říčky vlastně doteď používáme jako termín pro nepovedený koncert.“

Mucha v karanténě

Když nemůže Radio Wave pořádat koncerty ve studiu nebo pater nosteru v budově na Vinohradské, zařídilo si alespoň Karanténa sessions. V neděli v rámci tohoto programu vystoupí brněnská femi-punková kapela Mucha, soustředěná okolo zpěvačky Nikoly Muchové. Té se dodnes občas přezdívá „Záviš v sukni“, zejména kvůli jejím kontroverzním a občas vulgárním textům. Klip k její pravděpodobně nejslavnější písni Ježíš, v hlavní roli s Markem Danielem, sesbíral na YouTube více než 4 miliony zhlédnutí. Přenos nedělního koncertu můžete sledovat na facebooku od 19:00.