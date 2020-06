Kulturní tipy: Vystoupení Zemlinského kvarteta, Winternitzova vila online a představení Let sokolí

Z dílny Otakara Špidlena vyšla řada mistrovských houslí, na které hrálo například Smetanovo kvarteto, Josef Suk, Yehudi Menuhin. Housle vyráběl ze dřeva, které zdědil po svých předcích a jeho lak patřil k ideálům, které byly k vidění na italských nástrojích z 18. století.

V pražském Mozarteu nebudou místa číslovaná a vstupné je dobrovolné. Při příležitosti výročí Přemysla Špidlena, jednoho z nejvýznamnějších houslařů světa moderní doby, potomci vydali exkluzivní plakáty s fotografiemi čtyř jeho význačných houslí. Mezi nimi je například kopie nástroje Antonia Stradivariho „Camposelice“ z roku 1710, kterou Přemysl Špidlen zhotovil pro Josefa Suka.

Virtuální prohlídka vily

Online procházku slavnou Winternitzovou vilou v Praze 5 si můžete dát ve čtvrtek od šesti hodin večer. Virtuální prohlídkou domu s bílou fasádou a nepravidelnými okny začíná speciální projekt Českých center, která se zapojila do Roku Adolfa Loose. Letos je to 150 let, co se narodil tento architekt, který se na zařizování a budování interiéru podíval radikálně jinak.

Streamovanou prohlídku bude komentovat architekt Adam Gebrian. A připravené jsou v dalších dnech i další online prohlídky.

Průvodcem bude speciálně vytvořená facebooková stránka, která provede virtuálního návštěvníka všemi Loosovými realizacemi v Čechách a na Moravě a současně zájemce i návštěvníky blíže seznámí s osobností architekta, který je pro své výroky často označován jako kontroverzní. Nabídne totiž výběr Loosových citátů a odborné posty kurátora Filipa Šenka.

Nadčasové dílo

Poslední obsahovou součástí stránky bude prezentace projektů připravovaných v ČR v rámci Roku Adolfa Loose, jehož nadčasové dílo je pro svou vizuální atraktivitu zajímavé také v on-line prostředí.

„Facebooková stránka představí zahraniční veřejnosti Loosovy stavby prostřednictvím sérií fotografií, videí, streamovaných prohlídek, přednášek, ale i glos a citátů. Naší ambicí je zprostředkovat do zahraničí ucelený pohled na dílo Adolfa Loose a současně přiblížit Českou republiku jako zemi se silnou tradicí designu a architektury,“ popsal princip online prohlídky Generální ředitel Českých center Ondřej Černý.

Podle slov kurátora výstavy Filipa Šenka byl Adolf Loos již ve své době velmi kontroverzní postavou. „Věřím, že v dnešní době by tomu nebylo jinak. Přestože nemusíme a ani nemůžeme souhlasit se vším, co Adolf Loos udělal a co si myslel, musíme si uvědomit, jak ohromný měl vliv na modernu. Stručně řečeno, je jedním z mála lidí, kteří pomohli utvářet moderní svět,“ řekl.

Přehlídka umění i divadlo

A na pražském Žižkově začíná přehlídka umění ve veřejném prostoru - Landscape festival, který se zabývá tím, jak vypadá krajina ve městech. Akci organizuje Galerie Jaroslava Fragnera – jejím ředitelem je Dan Merta.

Po více než třech měsících se do hlediště brněnského Divadla Bolka Polívky vrátí diváci. Ve čtvrtek má na programu představení Letem sokolím. Soubor chce do konce června odehrát devět představení.