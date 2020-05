Kulturní tipy: otevřený skleník Fata Morgana, koncert kapely Zrní nebo seriál o divadlech v karanténě

Kultura se s poslední fází uvolnění i nadále vrací k obvyklému životu. V úterý obnoví svůj provoz například Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Návštěvníci se mohou zajít podívat i do Botanické zahrady v Praze, kde se otevírá skleník Fata Morgana. V karanténě ale stále zůstávají někteří hudebníci a herci. Online koncert odehraje například kapela Zrní, milovníci seriálů se zase mohou těšit na druhý díl série sKORO NA mizině od tvůrců série Lajna. Praha 7:29 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Botanická zahrada znovu zve návštěvníky do Fata Morgany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kapela Zrní online

Hudbu kapely ZRNÍ, která je osobitá, vynalézavá, hravá, dynamická a plná emocí můžete v úterý slyšet na speciálním živém koncertu. Nejnovější album Nebeský klid má ale s klidem společný jen název – je plné výzev, nejistoty a odhodlanosti jít přítomnosti vstříc. Jak se poperou se svým nebeským (ne)klidem v jednom malém bytě? Sledujte on-line bytový koncert od 19.30.

Seriál sKORO NA mizině

Prázdné hlediště i pokladna. S tím se po čas karantény potýká většina divadel nejen v České republice. Jak to ale herci a tvůrci prožívají? Jak se vypořádají s tím, že nemohou dělat to, co milují a co je živí? Na to vtipným způsobem odpoví již druhá epizoda seriálu sKORO NA mizině, který vznikl v rekordním čase pod taktovkou tvůrců již legendárního online seriálu Lajna.

Uměleckoprůmyslové muzeum

Uměleckoprůmyslové museum v Praze se otevírá návštěvníkům. Od 26. května můžete navštívit historickou budovu se všemi stávajícími výstavami a specializovanou knihovnou. Všechny expozice byly prodlouženy a v historické budově bude 25. června otevřena nová výstava Umění restaurovat.

Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek muzea budou jako náhrada za zrušený japonsko-český projekt Móda v modré. Na úspěšnou prezentaci fotografií Vladimíra Birguse naváže výstava Tři dekády. Tu připravil Institut tvůrčí fotografie (od 19. 6.) v Domě U Černé Matky Boží.

Botanická zahrada zve do Fata Morgany

Na nové druhy orchidejí se můžete zajít podívat do Botanické zahrady v Praze, která v úterý otevírá skleník Fata Morgana. „Čas, kdy byl skleník nuceně uzavřený pro veřejnost, jsme využili k tomu, abychom provedli několik významných zásahů do výsadeb. Návštěvníci se tak mohou těšit, že se během procházky skleníkem setkají s nově vysazenými vzácnými druhy rostlin, které dosud ještě nebyly prezentovány,“ uvedl ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

Otevírá i pražský CAMP

Centrum architektury a městského plánování CAMP znovu otevírá své prostory. Návštěvníci mohou zajít do kavárny i čítárny. V sále pak na ně čeká interaktivní mapová výstava Dvě Prahy, která zaznamenává, jak se hlavní město proměnilo za posledních dvě stě let.