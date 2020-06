Kulturní tipy: Jaroslav Dušek v Choceradech, Amerikánka v Praze a Zamilovaný Shakespeare v Brně

Nově zpracovanou slavnou Dostojevského hru Zločin a trest uvádí v pondělí Komorní scéna Aréna v Ostravě, brněnské Městské divadlo zve své diváky pod širé nebe na představení inspirované životem Williama Shakespeara. V Choceradech zase narazíte na herce Jaroslava Duška. Praha 15:26 22. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (Zleva) Eliška Křenková, režisér Viktor Tauš a Tereza Ramba při zkoušení Amerikánky | Zdroj: TURNER PR

Duškovy hry

Legendární divadelní představení Jaroslava Duška Čtyři dohody, Pátá dohoda a Vizita si budou moci vychutnat návštěvníci Lávka Open Air v Choceradech. Hrát se bude pod širým nebem na prostorné louce u Sázavy nedaleko Prahy. Akce potrvá do příštího úterý.

Umění Na Bulovce

Na umění narazíte také v areálu Nemocnice Na Bulovce. Venkovní výstavu tvoří 60 velkoformátových fotografií z období pandemie covid-19, které na pracovištích nemocnice pořídili fotografové Lenka Klicperová, David Neff, Dan Materna a Lukáš Bíba.

‚Nejsem příznivcem toho, aby diváci půjčovali divadlu,‘ říká Jan Burian o vracení vstupného Číst článek

Amerikánka

Také venku by se měla odehrávat Amerikánka, nová verze projektu Viktora Tauše v hlavní roli s Terezou Ramba a Eliškou Křenkovou. Příběh o holce z dětského domova se bude hrát v pražském kulturním centru Jatka 78 do 30. června, a to za každého počasí.

„Pro případ, že by náhodou některý ze dnů pršelo, jsem pro vás připravil i velkou vnitřní scénu a zároveň malou scénečku v okolí baru. Takže to bude taková zážitková jízda,“ říká filmový a divadelní režisér Tauš.

Amerikánka vznikla na základě skutečných příběhů dívky Emy Černé, kterou Tauš potkal, když sám žil na ulici. Současná představení budou zároveň živě vysílána do dětských domovů.

Divadelní představení

Na brněnském Biskupském dvoře v pondělí budou diváci sledovat na představení Zamilovaný Shakespeare. Městské divadlo Brno ho uvádí v režii Stanislava Slováka.

Propracovaný, čtivý, napínavý a zároveň štiplavý a kontroverzní. Vychází kniha o Milanu Kunderovi Číst článek

V 19 hodin začíná v Městském divadle ve Zlíně představení inscenace Splašené nůžky, bláznivá detektivní komedie z prostředí kadeřnického salonu, v níž pachatele vraždy určí diváci. Ti mohou zasahovat do rekonstrukce událostí, které se odehrály před vraždou.

Ostravská Komorní scéna Aréna uvádí novinku: Wajdovu dramatizaci Dostojevského Zločinu a trestu v režii Andréa Hübnera-Ochodla.

V 19.00 uvede městské divadlo Kladno představení Služky, francouzskou hru Jeana Geneta inspirovanou mrazivou historkou v černé kronice v novinách, kde se psalo o dvou služkách, které se rozhodly zabít svou paní.

Ve 21.00 uvede Městské divadlo v Mostě představení muzikálu Noc na Karlštejně. Jedná se o přestavení pod širým nebem na Hradě Hněvín.