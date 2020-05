Kulturní tipy v době koronaviru: premiéra Lásky v čase korony i sluníčkáři na Vinohradech

V pondělí na internetu nebude nouze o online koncerty. Na podporu domova pro seniory vystoupí alternativ-rocková kapela Nylon-Jail. Milovníci dokumentů ocení například film Fenomén Šmok o jedné z nejvýraznějších baletních osobností. Přímo z auta můžete sledovat promítání dokumentárního filmu V síti na nákladovém nádraží Žižkov. Praha 10:21 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zita Morávková v seriálu Láska v čase korony | Zdroj: Česká televize

Láska v čase korony

Jako by karanténa nestačila, ještě to vypadá, že se všichni zbláznili. To je podtitul nového seriálu o, nejen generačně, rozdílných sousedech s názvem Láska v čase korony.

„Naší ambicí je vyprávět příběhy, jejichž hrdinové zažívají to, co zažíváme my teď. Zasmát se životu v karanténě, ukázat, že se dá zvládat, možná i to, že karanténa může být k něčemu dobrá. A zároveň vyzkoušet, zda lze napsat a natočit aktuální příběh a během týdne ho dopravit na obrazovku. Smyslem rozhodně není momentální dění zlehčovat. Naopak s humorem a laskavostí poukázat na to, že mezilidské vztahy pokračují i v době pandemie,“ říká autor námětu a kreativní producent Tomáš Baldýnský.

Vznik seriálu byl skutečně atypický. Zatímco většině filmařů koronavirus natáčení přerušil, Baldýnskému a týmu z České televize ho odstartoval. Na place ale nebyl přítomen klasický štáb. Herce například snímaly robotické kamery. A to nebylo zdaleka jediné bezpečnostní opatření.

„Nabídka natáčení v této době je to poslední, co bych čekal. Je to velmi netradiční natáčení, nejen vzhledem ke všem bezpečnostním hygienickým opatřením, ale i herecké přípravě. Zajímavé je i hraní s ochrannou krychlí. Musíme se s ní sžít, ale zároveň dělat, že ji nemáme, i když jsme třeba zamlžení. Zároveň se učíme hlídat si odlesky na kameru, což normálně herec neřeší,“ přibližuje herec Petr Vršek.

První díl seriálu vysílá Česká televize v pondělí ve 21.10. Pokračování můžou diváci očekávat příští týden ve stejný čas.

Slam v Rock Café

Do online prostoru se v pondělí vypraví i autoři takzvané slam poetry - v překladu úderné poezie. Od běžných stand-upů se liší hlavně silnou rytmikou a rýmováním. Text může být připravený i na místě improvizovaný, každopádně vždy autorský.

Mistři České republiky v tomto básnicko-zpívaném přednesu v pondělí vystoupí v prázdném Rock Café v rámci festivalu Kultura on air. Divákům se představí například slameři Tukan, Pan Fenek nebo Anatol Svahilec. Přenos bude dostupný na facebooku nebo YouTube.

Fenomén Šmok

Na své si přijdou i fanoušci dokumentárních filmů. Pražský komorní balet odvysílá na televizi Mall film o jedné z nejvýraznějších baletních osobností s názvem Fenomén Šmok.

Podle režiséra Ondřeje Kepky se snímek snaží hlavně vystihnout myšlení a uměleckou inspiraci choreografa Pavla Šmoka, namísto mapování jednotlivých etap jeho života. Pokouší se tak celkově vysvětlit pojem „šmokovství“. Pondělní promítání připomíná uplynulé čtvrté výročí od úmrtí baletního Mistra.

V síti z vašeho auta

Dokument můžete sledovat i ze svého auta. V rámci festivalu Art Parking se v pondělí na pražském Nákladovém nádraží Žižkov promítne nový film V Síti, který se zabývá zneužíváním dětí na internetu. Režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová na natáčení spolupracovali se třemi plnoletými dívkami, které ale na první pohled vypadají výrazně mladší.

Do speciálně postavených dětských pokojů ve studiu se herečkám během deseti dní ozvalo bez mála 2500 sexuálních predátorů. Jejich taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. Takto o svých zážitcích mluvily Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá a Tereza Těžká s Lucií Výbornou na Radiožurnálu.

Online koncert Nylon Jail

Nouze na internetu nebude o online koncerty. Na podporu domova pro seniory vystoupí alternativ-rocková kapela Nylon-Jail. Ta si hned za svou debutovou desku My Heart Soars Like A Hawk vysloužila v roce 2013 nominaci v Cenách Anděl a cenu Vinyla s ním dokonce vyhrála. Takto zahráli před rokem v rámci Radio Wave - Studio Sessions.

V roce 2015 si dala tehdy ještě dvoučlenná kapela pauzu. Po dvou letech se ale dala opet dohromady, tentokrát i s dalšími novými členy, a vytvořila další úspěšné album s názvem Irreversible Changes. Vstupenky na online vystoupení jsou dostupné na webu společnosti GoOut. Po zakoupení vám přijde e-mail s odkazem na livestream.

Sluníčkáří v Divadle na Vinohradech

Vinohradský soubor ani v pondělí své pravidelné vysílání nevynechá. Na svých webových stránkách uvede záznam hry Alexeje Peškova s názvem Sluníčkáři (Děti Slunce). Příběh o touze, vášni, strachu, lásce a všech věcech, které jsou s lidmi od pradávna, je podle vinohradských divadelníků nadčasový.

Hlavní hrdina Pavel Protasov je tak zabraný do svého chemického výzkumu a hloubání o vesmíru, že nevnímá, jak mu jeho nejlepší přítel chodí za ženou. Diváci se můžou těšit například na Igora Bareše, Simonu Postlerovou nebo Václava Jílka.

Moje kino LIVE

Filmové nadšence může potěšit pokračování série Moje kino LIVE. V pondělí se v obývákových biografech promítá finský film Psi nenosí kalhoty. Ve snímku režiséra Jukky-Pekka Valkeapää se kromě finských herců představí například i Ester Geislerová. Právě její role je pro vývoj filmu klíčová.