Kulturní tipy: rapové trio PSH v Café V lese, první singl nového projektu WYFE a Banksy v Mánesu

Nejen divadla a biografy, ale už i hudebníci se vrací z online prostoru zpět před své publikum. V pátek se například v Praze představí rapové trio PSH. Program mají připravený i zmíněné divadelní soubory, a to dokonce v obou formách - online i naživo. Orion (Michal Opletal, vlevo) a Vladimír 518 (Vladimír Brož) ze skupiny PSH na online koncertu z Lucerna Music Baru na konci března | Zdroj: Profimedia

Švandovo divadlo

Švandovo divadlo se po dvouměsíční pauze vrátilo do provozu na začátku tohoto týdne. V pátek zve soubor z pražského Smíchova na představení Cry Baby Cry, ve kterém se pět žen snaží pomocí life coachingového kurzu zjistit, jak by měly ideálně změnit svůj život. V humorné inscenaci se představí herci jako Michal Dlouhý, Klára Cibulková nebo Kristýna Frejová. V sále se zhasíná v 19.00.

Klicperovo divadlo

I když se Klicperovo divadlo od června znovu otevírá pro své diváky, nepřestává jeho soubor ani s online vysíláním. Jeden z posledních dílů speciálního online programu s názvem Podkroví, tentokrát s tématem hitparáda, můžete sledovat na Facebooku královehradeckého souboru od 20.30. V předchozích livestreamech se představila například herečka Pavla Tomicová.

PSH v Café V lese

Do hudebních klubů se za svými fanoušky vrací například skupina PSH. Legendární rapové trio z Big Boss labelu fanoušci znají například díky hitům jako Vim já? nebo Já to říkal. Rapeři Vladimír 518, Orion a DJ Mike traffic ale také upozorňují, že má páteční koncert v pražském Café V lese kvůli bezpečnostním opatřením omezenou návštěvní kapacitu.

Nový projekt WYFE vydává první singl

Černobílá hudba. Písně o hledání lásky a smíření v kulisách betonové šedi postsovětské země a dospívání v industriálním prostředí. Kapela, která využila karanténu v nouzovém stavu a v jejím průběhu dokončila desku. Singl Is This It, který WYFE večer zveřejní na svém facebookovém profilu, pojednává o tom, že člověk postupem času a věku dospěje k tomu, že nemá smysl v sobě lásku tutlat a je vždy lepší se před druhou osobou vyslovit, čím dřív, tím líp.

Banksy v Mánesu

Za výtvarným uměním můžete vyrazit třeba do Galerie Mánes, která zahajuje výstavu 80 děl streetartového mistra Banksyho. Výtvarníka, jehož identita je stále neznámá, proslavil například obraz Dívka s balónem, který během své dražby projel skartovacím zařízením ukrytém v rámu. Výstava pro veřejnost začíná v pátek ve 12.00.