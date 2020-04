Kulturní tipy v době koronaviru: Koncert pro jiné myšlenky s Hradišťanem nebo hra Františka Langera

Od vyhlášení nouzového stavu se téměř všechny kulturní události přesunuly na internet. Už přes měsíc tedy můžou lidé chodit na koncerty, divadelní představení nebo biografové projekce třeba v pyžamu. I když by experti na etiketu mohli protestovat, je pravda, že do Vinohradského divadla nebo na koncert kapely Hradišťan by se takto člověk normálně nepodíval. I v sobotu připravených pár online kulturních tipů na večer.

