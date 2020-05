Kulturní tipy v době koronaviru: Národní muzeum zdarma, americká premiéra Bez vědomí i Pražské jaro

Pondělí je Mezinárodním dnem muzeí. Toho využilo Národní muzeum, které zdarma otevřelo všechny své objekty. Pokračovat také bude festival Pražské jaro, i když jen online. Pondělí je věnované hlavně dílům Bacha, Zelenky a Händela. Na své si přijdou také milovníci filmů. Dvě kina v Praze promítnou oscarový snímek Parazit. Praha 9:12 18. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní muzeum | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do Národního muzea zdarma

Národní muzeum si i letos připomene Mezinárodní den muzeí a v pondělí 18. května 2020 umožní návštěvníkům vstup zdarma do všech svých objektů, které jsou v rámci uvolňování vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 již týden zpřístupněny za zpřísněných hygienických opatření.

Tématem Mezinárodního dne muzeí 2020 je Muzea za rovnost: rozmanitost a začleňování. Posilování rozmanitosti a začleňování v našich kulturních institucích. Letošní téma upozorňuje na potenciál muzeí vytvářet hodnotné zážitky pro lidi bez ohledu na jejich původ či osobní zázemí.

Návštěvníci mohou během pondělí zdarma do historické budovy Národního muzea, Českého muzea hudby, Náprstkova muzea, Národopisného muzea, památníku Jana Palacha ve Všetatech nebo do Muzea Bedřicha Smetany.

Americká premiéra Bez vědomí

Americkou premiéru má v pondělí špionážní drama z produkce HBO režiséra Ivana Zachariáše Bez vědomí. Uvedou ji právě kanály HBO. Bez vědomí bylo vybráno mezi šest nejlepších seriálů z celého světa do sekce Prime Time na loňském Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu. Šestidílná série vypráví příběh manželského páru, který se v roce 1989 vrací z emigrace do Československa, kde se hroutí režim nastolený Sovětským svazem. Hlavní hrdinku - houslistku - hraje Tatiana Pauhofová, jejího manžela Martin Myšička.

Pražské jaro zahraje Bacha

Festival Pražské jaro se letos přenesl do online prostředí. Ve 20 hodin se v Pražské křižovatce uskuteční další živě streamovaný koncert. Díla Johanna Sebastiana Bacha, Jana Dismase Zelenky a Georga Friedricha Händela na něm přednesou soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Koncert začíná ve 20 hodin na facebooku Českého rozhlasu Vltava.

Oscarový Parazit v kinech

Hned ve dvou pražských kinech promítají několika Oscary oceněný snímek Parazit. Co se může stát, když se chudá rodina infiltruje do bohaté domácnosti? Zjistit to můžete večer v letním kině Cross a v Kasárnách Karlín. Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek.