Kulturní tipy v době koronaviru: otevření Tančícího domu, koncert Mira Žbirky či jazzoví Prago Union

Meky zdravotníkům

Zpěvák Miroslav Žbirka zazpívá ve čtvrtek večer na podporu zdravotníků. Koncert odehraje od 18.30 v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Je to i mé osobní poděkování, ve vinohradské nemocnici mi několikrát pomohli, když mi šlo o život. Vím, jak to teď mají těžké, a proto bych je rád alespoň tímto způsobem potěšil,“ řekl zpěvák Radiožurnálu. Zazní i velký hit Co bolí to přebolí, který Žbirka zazpívá se zpěvačkou Marthou.

Akustický koncert bude živě přenášet Radiožurnál. Stream budete moci sledovat i na iROZHLAS.cz

Otevírá se Tančící dům

Od čtvrtka 14. května mohou lidé opět navštívit Galerii Tančící dům a retrospektivní výstavu Bořka Šípka. Ta měla původně končit v březnu, ale galerie ji kvůli pandemii koronaviru prodloužila až do 27. září.

Návštěvníky čeká na 200 skleněných předmětů a na 60 kousků designového nábytku, který umělec vlastnoručně vyráběl. Výstavu vidělo již několik desítek tisíc lidí. Pouze v červnu pak budou moci návštěvníci nahlédnout do technické zázemí Tančícího domu, jež není běžně přístupné veřejnosti.

Mladí ladí stream: Prago Union

Jedenáctý ročník festivalu Mladí ladí jazz je letos pouze na internetu. Tentokrát fanoušci uslyší koncert kapely Prago Union. Její čitelný rukopis už dlouhá letá skvěle funguje a samozřejmě nejvíce naživo, pro stream Mladí ladí jazz si ale rappeři připravili speciální jazzový set. Koncert bude streamovat Český rozhlas Vltava na svém facebooku

Mirai se chystají na autokoncert

Populární kapela Mirai si pro své fanoušky připravila dva velké autokoncerty v oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Inspirace koncertu pro auta přišla ze zahraničí.

„Oslovil nás jeden náš známý, jestli to nechceme zkusit a nám to přišlo jako skvělý nápad, který by se dal realizovat i různě po městech v Česku. V takovém měřítku to u nás ještě neproběhlo, ač třeba autokina už dávno frčí,“ tvrdí Mirai. Areál Dolních Vítkovic je pro takovou akci jako stvořený, jelikož disponuje obří plochou, a navíc je to místo, ze kterého sálá festivalová atmosféra.

„Technicky to bude probíhat tak, že budeme mít regulérní velkou stage se vší parádou a taky ledkové obrazovky, aby nás fanoušci viděli i z aut, které budou stát dál. Zvuk uslyší pouze přes rádiové vlny a koncert si musí naladit v autě. Když vystoupíte z auta, čemuž chceme i trochu zabránit, vlastně nic neuslyšíte. Je to principiálně jako silent disco, kde máte na mejdanu sluchátka, a když si je sundáte, vidíte jen kroutící se tanečníky v tichu,“ přibližuje koncert kapela.

Začíná festival francouzského divadla

Šestý ročník festivalu Sněz tu žábu se odehraje online. I přes aktuální omezení se diváci můžou těšit na čtyři dny s frankofonní kulturou. Z Divadla NoD se živě odvysílají čtyři scénické skici poprvé přeložených frankofonních her, rychlokurz francouzštiny, koncert nebo záznamy francouzských inscenací, které se na festivalu představily v předchozích ročnících.Všechny akce, které se v rámci festivalu odehrají, jsou kompletně tlumočeny, a tedy přístupné v českém i francouzském jazyce.

Autokino v plzeňském Depu

Do plzeňského areálu DEPO2015, jehož většina aktivit je nyní kvůli koronavirové krizi omezena, si můžete zajit do autokina. Při jeho vzniku se depo spojilo s týmem plzeňského filmového festivalu Finále, který musel být v jarním termínu zrušený. Od 14. do 17. května čeká diváky Autodepokina projekce filmů z české i americké produkce. Promítat se bude na LED obrazovku širokou 12 metrů, každé auto dostane vlastní přijímač na zvuk.

Promítat se bude přímo na parkovišti areálu, kapacita je až 120 automobilů. Na programu jsou projekce snímků Vlastníci, Joker, Tenkrát v Hollywoodu, Příliš osobní známost, Rivalové, Poslední aristokratka a Rambo - Poslední krev.