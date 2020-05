Kulturní tipy: znovuotevření divadel a kin, Pražské jaro nebo koncert filharmonie v centru Brna

S poslední fází uvolnění opatření proti koronaviru se k obvyklému životu vrací i kulturní život. Již v pondělí se divákům otevřou brány Divadla v Celetné v Praze i Činoherní studio v Ústí nad Labem. Opožděně zahájí svůj provoz i nové butikové kino na pražském Žižkově. Ve svém programu pokračuje i festival Pražské jaro, který se letos koná online. Koncertovat bude i Brněnská filharmonie, projekci vystoupení mohou lidé navštívit v centru Brna. Praha 14:25 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po uvolnění opatření proti koronaviru se tento týden znovu otevřou i divadla (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 Public domain,©

Otevření divadel

S uvolněním opatření proti koronaviru se od začátku týdne otevírají i česká divadla, herci se tak před diváky vrací pět týdnů před oficiálním uzavřením sezony.

Již od pondělí bude například hrát Divadlo v Celetné - spolek Kašpar připravil premiéru inscenace Protokol. Současná hra amerického dramatika a držitele Pulitzerovy ceny Tracyho Lettse je temnou komedií, která vznikala v době posledních amerických prezidentských voleb. Režisérem inscenace je Fillip Nuckolls.

V pondělí nasadí nové představení i Činoherní studio v Ústí nad Labem. Představí současnou verzi Sofoklovy Antigony v režii Doda Gombára.

Pátrání po Evě

Pětadvacetiletá Eva vyrůstala ve světě internetu a dodnes v něm žije. Její příspěvky na sociálních sítích šokují naprostou otevřeností – to je výchozí moment filmu s názvem Pátrání po Evě. Jeho online premiéru můžete v pondělí sledovat na portálu DAFilms. Dokument o dívce, která svůj život sdílí na sítích od patnácti let, bude možné shlédnout do 31. května. Online premiéru uvádí mezinárodní festival dokumentárních filmu Ji.hlava, premiéru v kině nabídne v pondělí pražský Světozor.

Nové kino se otevírá na pražském Žižkově. Půjde o butikové kino Přítomnost v domě Radost. Kino mělo být původně otevřeno v březnu, kvůli koronavirovým omezením bylo otevření přesunuto právě na pondělí.

Pražské jaro

V rámci letošního 75. ročníku festivalu Pražské jaro, který se koná online, vstoupí v Rudolfinu Adam Plachetka. Na koncertním pódiu ve 20 hodin představí Zimní cestu Franze Schuberta.

Na nahrávce jej na klavír doprovodil britský klavírista Gary Matthewman, na koncertu ke klavíru usedne David Švec.

Koncert v centru Brna

Netradiční vystoupení si připravili violloncelisté Brněnské filharmonie. Od 19. hodiny mohou diváci na Zeleném trhu sledovat koncert na velkoplošné obrazovce, díky které hudebníky hrající na střeše místní tržnice uvidí. Na programu budou skladby Antonia Vivaldiho, Alexandera Grafa, Gustava Mahlera i Gioacchina Rossiniho.