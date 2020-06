Kulturní tipy: spor o Kunderu pokračuje, kapela Mig 21 zahájí letní sezónu a Netflix uvede film o Eurovizi

V pátek se v knihkupectvích objevila očekávaná biografie Milana Kundery od spisovatele Jana Nováka, která už před svým vydáním rozvířila spory. Pražská kapela Mig 21 zahájí svoji letní sezónu koncertem na Výravě. Na Netflixu od pátku můžete zhlédnout romantický muzikál vyprávějící příběh dvou Islanďanů, kteří touží uspět v Eurovizi. A Česká televize uvede večer pohádku Zdeňka Zelenky Kouzla králů. Praha 16:14 26. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní sérii koncertů odstartují Mig 21 na Výravě v patek 26. června. | Foto: Petr Klapper | Zdroj: Petr Klapper

Vychází životopis Kundery

V knihkupectvích se v pátek objeví devítisetstránková kniha od Jana Nováka s názvem Kundera – románově psaná biografie jednoho z nejvýznamnějších českých autorů. Ačkoli ji zatím četlo pouze pár recenzentů, na sociálních sítích už dokázala spustit lavinu různorodých reakcí, hádek i obrovských očekávání skandálních odhalení.

Kniha v románové podobě velmi podrobně líčí život jednadevadesátiletého Milana Kundery i skrze vzpomínky jeho známých a přátel před tím, než v roce 1975 opustil se svou ženou Československo. Samotným Kunderou však kniha autorizována není. Proslulý autor je totiž znám tím, že si své soukromí pečlivě střeží a s médii komunikuje velmi zřídka.

Film o Eurovizi

Hudební soutěž Eurovize se kvůli pandemii koronaviru musela přesunout na příští rok - fanoušci se ale můžou alespoň podívat na nový film. V komediálním romantickém muzikálu Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga si zahrála Rachel McAdams s králem komedií Willem Ferrellem.

Zábava, ze které vás bude bolet bránice je zaručena, slibují scénáristé. Příběh vypráví o zpěvákovi a zpěvačce z malého islandského města, kteří se rozhodli vzít osud do vlastních rukou a splnit si společný sen o účasti v největší pěvecké soutěži na světě. Jak to dopadne, se dozvíte od pátku 26. června na Netflixu.

Pohádka Zdeňka Zelenky

Pro klidný domácí večer u televize máme tip na pohádku. V pátek 26. června od 20:00 uvede ČT1 výpravnou pohádku Kouzla králů Zdeňka Zelenky s Petrou Tenorovou a Martinem Krausem v hlavních rolích. Sousedním zemím vládnou dva panovníci. První z nich je zlý král Vladan, který ustavičnými válkami sužuje celý svůj lid.

To v zemi krále Dobromila se poddaní mají jako v pohádce. Zásluhu na tom má i kouzlo skryté ve vzácném šperku, rubínovém srdci, které zaručuje nedotknutelnost celého území. A právě tato vzácnost padne do oka královně ohně, která s jeho pomocí chce zvítězit v nekonečném boji se svou sestrou, královnou vod.

Aby krále donutila vzdát se rubínového srdce, začaruje jeho krásnou dceru Marianu do ohnivého plamene. Žádný z mladíků z Dobromilova království však není tak statečný, aby princeznu vysvobodil, a tak se zoufalý král s pomocí kouzelného prstenu vydá hledat potencionálního zachránce do Vladanovy říše. Tam nachází Tadeáše, statečného mládence, který má pro strach uděláno. Teď už se zdá, že je princezna zachráněna, ale to by se zákeřný Vladan nesměl spojit s královnou ohně.

Mig 21 zahajují sezónu

Taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 Mig 21 hlásí po nucené pauze návrat na koncertní pódia. A jak kapela vzkazuje, bude se trsat! Letní sérii koncertů odstartují Mig 21 na Výravě v patek 26. června. Letošní prázdniny zahájí kapela na letní scéně pražského Lucerna Music Baru na Výstavišti v Holešovicích, kde budou koncertovat tři dny za sebou.

A protože všechno špatné je k něčemu dobré, tak díky větší kapacitě Open Air Výstaviště Praha se na show dostane více fanoušků. „Celé léto se pak budeme vídat na dalších spešl koncertech, třeba na vinicích, na hradě, v letňáku… Už se nemůžeme dočkat!,“ doplňuje kapelník Honza Hladík.

Ochutnávka z nové desky Hurts

Britská hudební dvojice Hurts láká posluchače na novou desku. Nový singl Suffer se fanouškům představil chvilku po půlnoci našeho času na stremovacích službách. Album Faith by mělo vyjít v září letošního roku, tedy tři roky od poslední desky se kterou se Hurts představili i v Česku.