Kulturní tipy v době koronaviru: autem až před filmové plátno, Vítkovo kvarteto v obýváku

SOUTĚŽ: Mravenčí a jiné práce. Vyhrajte novou ilustrovanou monografii o Ondřeji Sekorovi

Kniha je rozdělená do 11 tematických kapitol, v nichž se do podrobna rozebírá určitá oblast Sekorova života, ať už je to jeho profese žurnalisty, humoristické kresby a karikatury nebo sportovní zájmy.