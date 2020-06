Kulturní tipy: otevření vily Tugendhat, knižní premiéra nebo výstava o bratrech Čapkových

Po nucené přestávce způsobené epidemií koronaviru se návštěvníkům znovu otevře brněnská vila Tugendhat. Na kulturní scénu se po pauze vrací také nakladatelství Host, v úterý vychází jeden z hlavních jarních titulů Plachetnice na vinětách od spisovatele Jiřího Hájíčka. V Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše probíhá od úterý až do 12. září výstava Loupežníkova Lásky hra osudná, která je věnována soukromí bratří Čapků. Praha 13:51 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnská vila Tugendhat se v úterý znovu otevřela veřejnosti | Foto: Lukáš Kamen

Knihy nakladatelství Host

V úterý vychází dlouho očekávaná novinka jednoho z nejúspěšnějších současných spisovatelů Jiřího Hájíčka Plachetnice na vinětách. Spolu s novým románem Fredrika Backmana Úzkosti a jejich lidé je Hájíčkova kniha nejsilnějším titulem jarního edičního plánu nakladatelství Host, které se tak vrací zpět na letošní českou vlnu, kterou zpomalila koronavirová krize. Česká vlna bude pokračovat knihami Petra Čichoně Lanovka nad Landekem nebo debutem Tadeáše Šímy Na kole přes Afriku.

Vila Tugendhat otevírá

Brněnská vila Tugendhat hlásí otevřeno. Po nucené koronavirové přestávce si nejenom její zahradu a skleněný pokoj mohou prohlédnout první návštěvníci. Obdivovat její vymoženosti a nápaditý design, včetně důmyslné klimatizace, mohou lidé při prohlížení třeba v technickém podlaží. Se návleky mohou také zájemci procházet pokoji někdejších vážených brněnských průmyslníků a jejích děti.

Výročí kapely Květy

Kapela Květy letos slaví 20 let. Aktuálně připravuje nové album a na úterní večer nachystala také koncert v prostorách bývalé brněnské Káznice na Cejlu. Koncert začne ve 20 hodin a sledovat ho můžete na Facebooku Káznice live nebo Mall.tv.

Vernisáž Crew/Česká koláž

Naopak práci současných českých výtvarníků půjde shlédnout na vlastní oči v úterý po vernisáži v pražské Galerii kritiků - na téma Česká koláž tam vystavuje Michal Cihlář, Anežka Jungrová a další. Výstava má název Crew/ Česká kolář a vznikla u příležitosti Mezinárodního dne koláže a Koláž Festu v New Orleans.

Spolek Kašpar

Divadelní spolek Kašpar uvede ve svém domovském Divadle v Celetné svou nejúspěšnější inscenaci Růže pro Algernon. V hlavní roli tragikomického příběhu mentálně postiženého muže, který chce být chytrý, exceluje od roku 1993 Jan Potměšil. Představení začíná v 19.30.

Výstava o bratrech Čapkových

Loupežníkova Lásky hra osudná - to je název nové výstavy v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, která se otvírá v úterý a potrvá až do 12. září. Výstava vypovídající mimo jiné o soukromí bratří Čapků a jejich vztahu k ženám a lásce připomene návštěvníkům hned dvě důležitá čapkovská výročí. Právě v tomto roce uplyne už 110 let od premiéry jednoaktovky Lásky hra osudná, první spolupráce Karla a Josefa Čapka na poli dramatu. A své kulatiny slaví i hra Loupežník, první samostatné dramatické dílo Karla Čapka, jímž před 100 lety dobyl pražské Národní divadlo.