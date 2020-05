Kulturní tipy v době koronaviru: nedávný český filmový hit Vlastníci nebo koncert Bert & Friends

Čtvrteční online kulturní tipy můžou váš obývací pokoj změnit v kinosál, divadelní hlediště i koncertní halu. Nepříjemné domovní schůze připomene film Vlastníci, do pouště, respektive pískovny, se můžete vypravit s představením Amerikánka a surreálné karaoke kapely Bert & Friends nabízí festival #kulturažije. Online kultura ale nabízí i řadu jiných možností. Praha 15:32 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek Vlastníci získal třináct nominací na Českého lva. | Zdroj: Cinemart

Vlastníky promítá Moje kino LIVE

Snímek Vlastníci se stal českým filmovým hitem hned po své listopadové premiéře. To dokazuje například i třináct nominací na Českého lva. Tento příběh z domovní schůze promítá dnes online projekt Moje kino LIVE. Diváci se můžou těšit na věčně negativního pana Kubáta v podání Jiřího Lábuse, chamtivou a bezohlednou paní Procházkovu, kterou hrála Pavla Tomicová, nebo idealistický aktivní manželský pár, který tvoří Vojtěch Kotek a Tereza Ramba. V obývákovém sále se zhasíná ve 20:30. Lístky si můžete koupit na webu Moje kino LIVE.

Amerikánka - V poušti

Ten, kdo by před kinem dával přednost divadlu, může z obývákového hlediště sledovat například hru Amerikánka. V příběhu o tom, co má člověk, natož dítě, dělat, když proti němu stojí svět, se v hlavních rolích představí herečky Eliška Křenková a Tereza Ramba. Ty už tuto inscenaci vysílaly třeba z O2 arény nebo klece pro hyeny. Tentokrát nese Amerikánka podtitul V poušti. Nekonečnou vyprahlou krajinu budou představovat prostory pískárny. Více informací o přenosu naleznete na webu Amerikánky.

Živé vysílání Divadla na Vinohradech

Ani soubor z pražských Vinohrad ve čtvrtek své pravidelné vysílání nevynechá. Po sérii záznamů mají vinohradští přichystaný další díl programu Večer bez líčidel (v rouškách), tentokrát s Janou Kotrbatou a Tomášem Pavelkou. Živě ho můžete sledovat od 20:00 na webových stránkách divadla.

Mladí ladí stream

Svůj obývák si můžete proměnit i v koncertní sál. Festival Mladí ladí jazz, který se v tradiční podobě uspořádat nemohl, odvysílá další koncert ze série Mladí ladí stream. Vystoupí kapela Hard to Frame, která jazzové prvky obohacuje o elektroniku a experimentální zvuky. Typické jsou pro ně silné basové linky a výrazné vintage syntezátory. Koncert začíná od 18:00 na ZOOM.

Plzeňský dixieland

Milovníky neworleanského dixielandu, kteří by si chtěli svůj obývák naladit na začátek 20. století, může potěšit koncert kapely The Dixie Hot Licks. Plzeňská kapela slibuje různorodé skladby, které prý posluchače přenesou na Bourbon Street, do Royal Garden, ale také Arábie nebo Moskvy. Přenos najdete na facebookové události.

Bert & Friends

Online prostorem se ale nerozezní jenom jazz. V rámci nejdéle fungujícího online festivalu #kulturažije zahraje ve čtvrtek na mall.tv skupina Bert and Friends. Ta svůj styl na Radiu Wave popsala jako surrealistický mix Borise Viana, písní k táboráku, klasické hudby a karaoke. Zejména studentské publikum je zná díky písním jako Plody moří, Haluzinace nebo Lambáda. Stream, který začíná ve 21:00 prý překvapí jak fanoušky, tak ty, kteří kapelu vůbec neznají. Takto zahráli Bert & Friends v rámci Radio Wave Studio Sessions.