Lenka Dusilová v doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma rozezní pražský Stalin

Program začne po osmé hodině a Lenka Dusilová představí starší skladby i ty, které natočila se skupinou Baromantika.

S nápadem přišel přímo big band pod vedením Vladislava Valoviče, říká zpěvačka pro Český rozhlas.

„Nikdy jsem neuvažovala nad tím, že by moje písničky mohly zaznít i takto. Když s tím ale Vladislav přišel a uvědomila jsem si, že jsou aranžéři, kteří by mohli pracovat s Big Bandem zajímavým způsobem. Tak jsem si řekla, že bych to ráda zkusila,“ dodává.