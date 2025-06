Léto s Rádiem Mama. ‚Rozhlas má stát na barikádách odvahy a experimentu,‘ věří Moravec

Prázdninové Léto s Rádiem Mama na Plusu nebude jen přehlídkou mystifikací a netradičního humoru z první poloviny 90. let. Debata, do které Plus pozval jednu z nejvýraznějších tváří české politické žurnalistiky a respektovaného televizního moderátora Václava Moravce, a proti němu dramaturga pořadů Rádia Mama z 90. let Dušana Všelichu, ukázala, že 30 let staré pořady jsou i důvodem k zamyšlení, co by měla média veřejné služby nabízet. Praha 12:05 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rádio Mama bylo v první polovině 90. let skutečným fenoménem | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Rádio Mama bylo v první polovině 90. let skutečným fenoménem. Skupina mladých umělců využila poptávky Československého a později Českého rozhlasu po nových, atraktivních pořadech, které by státnímu a pak veřejnoprávnímu rozhlasu umožnily konkurovat masovému nástupu soukromých rozhlasových stanic.

Rozhlas tak poskytl dostatek vysílacího času skupině kolem dramaturga Dušana Všelichy, ve které působili například Jaroslav Dušek, Lumír Tuček, Jiří Macháček, Ester Kočičková, Robert Nebřenský, Petr Knotek a mnozí další.

Pořady, které připravovali, vynikaly odvážným humorem a mystifikací.

Až na dřeň

„Bylo to takové ohledávání prostoru, průzkum, co všechno je možné,“ říká Dušan Všelicha.

„Vnímal jsem Rádio Mama jako experiment, ale zároveň něco, co jde až na dřeň výrazových prostředků rádia,“ vzpomíná Václav Moravec, v době největší slávy Rádia Mama bylo dvacetiletý nadšený posluchač. Dnes o legendární stanici přednáší studentům žurnalistiky.

Za příklad dává pořad Přepadení Jiřího Macháčka. Ten vůbec poprvé uvedl do českého éteru telefonní mystifikaci. Macháček – často s Lumírem Tučkem nebo Jaroslavem Duškem – volali s absurdními otázkami do různých firem nebo institucí a čekali na reakce oslovených. Všechny rozhovory v jednom pořadu spojovalo téma.

„Někde to je za čarou, někde na hraně. Třeba když Jiří Macháček volá do motolské nemocnice a řeší po telefonu provedení obřízky. Jenže mělo to dramaturgii, práci s detailem, gradaci, příběh. Nebylo to hloupé,“ chválí Moravec.

„Rádio Mama dalo České republice výrazné, kreativní osobnosti pozdější kinematografie nebo stand-up komiky. A jakkoliv Rádio Mama nikdy nebylo mainstreamem, mnoho osobností z Rádia Mama se později v manistreamu uchytila a svým způsobem ho proměňovala, kultivovala, určovala nová témata. Měli svůj styl,“ zdůrazňuje.

Dnes nevysílatelné

Dnes respektovaný moderátor Moravec zároveň upozorňuje, že v současné době politické, národnostní, genderové a každé další takzvané hyperkorektnosti by nejspíš uvolněné a vtipné pořady, jakými byly ty z produkce Rádia Mama v Českém rozhlase – nebo Česká soda v České televizi – nejspíš už nemohly vzniknout. A to je podle něj škoda.

„Český rozhlas by měl posilovat unikátnost a pestrost nápadů. Digitální média jsou většinou neuvěřitelně sterilní. Pořád jen nějak balancují, aby všechno bylo vyvážené. Chybí odvaha a chuť experimentovat. Třeba i v BBC,“ je přesvědčený a pokračuje:

„Média veřejné služby musí stát na barikádách veřejné služby a experimentu – a ne se snažit za každou cenu se všemi dohodnout a na všem nějak domluvit. Odvaha vyvolává diskusi. A co jiného máme od médií veřejné služby chtít,“ říká Moravec.

Třicet let staré pořady Rádia Mama jsou podle něj důkazem moderní práce se zvukem, vymezení se vůči soukromým médiím a rozvíjení fantazie posluchače.

Poslechněte si celý rozhovor Davida Všelichy s Václavem Moravcem výše.